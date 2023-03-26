26 марта 2023
25 марта 2023

Компания из Екатеринбурга поставляла опасное масло в регионы УрФО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, хлеб, сливочное масло, разделочная доска
Компанию предупредили о приостановлении реализации молочной продукции Фото:

Екатеринбургская компания ООО «Торговый дом «Белая Ферма» поставляла фальсифицированное масло в Тюменскую область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Свердловской области.

«В марте 2023 года сотрудниками Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому были отобраны пробы сливочного масла производителя ООО Торговый дом „Белая Ферма“ осуществляющего деятельность в Екатеринбурге. В ФГИС „Сирано“ был получен отчет о несоответствии партии сливочного масла „Крестьянского“ 72,5% высшего сорта техрегламенту по показателям фальсификации. ООО Торговый Дом „Белая Ферма“ было выдано предостережение о нарушениях обязательных требований законодательства РФ. Подготовлено решение о прекращении действия декларации о соответствии», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловскую область поступили десятки тонн поддельного масла. По данным специалистов регионального Россельхознадзора, ветеринарные сопроводительные документы имели признаки фальсификации.

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Екатеринбургская компания ООО «Торговый дом «Белая Ферма» поставляла фальсифицированное масло в Тюменскую область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Свердловской области. «В марте 2023 года сотрудниками Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому были отобраны пробы сливочного масла производителя ООО Торговый дом „Белая Ферма“ осуществляющего деятельность в Екатеринбурге. В ФГИС „Сирано“ был получен отчет о несоответствии партии сливочного масла „Крестьянского“ 72,5% высшего сорта техрегламенту по показателям фальсификации. ООО Торговый Дом „Белая Ферма“ было выдано предостережение о нарушениях обязательных требований законодательства РФ. Подготовлено решение о прекращении действия декларации о соответствии», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Свердловскую область поступили десятки тонн поддельного масла. По данным специалистов регионального Россельхознадзора, ветеринарные сопроводительные документы имели признаки фальсификации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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