Компания из Екатеринбурга поставляла опасное масло в регионы УрФО

27 марта 2023 в 09:50 Размер текста - 17 +

Компанию предупредили о приостановлении реализации молочной продукции Фото: Денис Моргунов © URA.RU Екатеринбургская компания ООО «Торговый дом «Белая Ферма» поставляла фальсифицированное масло в Тюменскую область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Свердловской области. «В марте 2023 года сотрудниками Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому были отобраны пробы сливочного масла производителя ООО Торговый дом „Белая Ферма“ осуществляющего деятельность в Екатеринбурге. В ФГИС „Сирано“ был получен отчет о несоответствии партии сливочного масла „Крестьянского“ 72,5% высшего сорта техрегламенту по показателям фальсификации. ООО Торговый Дом „Белая Ферма“ было выдано предостережение о нарушениях обязательных требований законодательства РФ. Подготовлено решение о прекращении действия декларации о соответствии», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Свердловскую область поступили десятки тонн поддельного масла. По данным специалистов регионального Россельхознадзора, ветеринарные сопроводительные документы имели признаки фальсификации.

Екатеринбургская компания ООО «Торговый дом «Белая Ферма» поставляла фальсифицированное масло в Тюменскую область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Свердловской области. «В марте 2023 года сотрудниками Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому были отобраны пробы сливочного масла производителя ООО Торговый дом „Белая Ферма“ осуществляющего деятельность в Екатеринбурге. В ФГИС „Сирано“ был получен отчет о несоответствии партии сливочного масла „Крестьянского“ 72,5% высшего сорта техрегламенту по показателям фальсификации. ООО Торговый Дом „Белая Ферма“ было выдано предостережение о нарушениях обязательных требований законодательства РФ. Подготовлено решение о прекращении действия декларации о соответствии», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Свердловскую область поступили десятки тонн поддельного масла. По данным специалистов регионального Россельхознадзора, ветеринарные сопроводительные документы имели признаки фальсификации.