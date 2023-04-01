01 апреля 2023

Военный эксперт: обещанное контрнаступление ВСУ спровоцирует слом в СВО

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Наступление ВСУ может повлечь за собой слом в украинском конфликте, заявил Евгений Михайлов Фото:
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Попытка контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая ожидается в конце апреля — начале мая, может спровоцировать окончательный слом в ситуации на Украине. Такое мнение выразил военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

«Я ожидаю попытку наступления ВСУ и окончательный слом ситуации в СВО», — передает слова Михайлова телеканал 360. Он подчеркнул, что период с конца апреля по начало мая должен вобрать в себя значительные события на линии соприкосновения конфликтующих сторон. В данный момент на херсонском направлении, на котором ожидается украинское наступление, сохраняется достаточно спокойная обстановка, заключил военный эксперт.

Ранее, в марте, министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что наступление ВСУ может начаться в конце весны. Военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач отметил, что танковые группы ВСУ пока не готовы к контрнаступлению, так как экипажи танков еще не прошли полноценное боевое слаживание.

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Попытка контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая ожидается в конце апреля — начале мая, может спровоцировать окончательный слом в ситуации на Украине. Такое мнение выразил военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. «Я ожидаю попытку наступления ВСУ и окончательный слом ситуации в СВО», — передает слова Михайлова телеканал 360. Он подчеркнул, что период с конца апреля по начало мая должен вобрать в себя значительные события на линии соприкосновения конфликтующих сторон. В данный момент на херсонском направлении, на котором ожидается украинское наступление, сохраняется достаточно спокойная обстановка, заключил военный эксперт. Ранее, в марте, министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что наступление ВСУ может начаться в конце весны. Военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач отметил, что танковые группы ВСУ пока не готовы к контрнаступлению, так как экипажи танков еще не прошли полноценное боевое слаживание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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