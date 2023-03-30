Военкор Ткач предупредил, что контрнаступление ВСУ задержится

31 марта 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Бойцы ВСУ должны пройти танковое боевое слаживание, напомнил Василий Ткач Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ не смогут провести серьезное контрнаступление танковыми группами в апреле, так как экипажи еще не прошли боевое слаживание, которое после поставки техники должно длиться до полугода. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. «Вчера украинский министр обороны [Алексей] Резников заявил, что ВСУ будут наступать по нескольким направлениям. Скорее всего так и будет. Попробуют наступать по нескольким направлениям крупными танковыми группами. Вопрос только в том, когда это будет. Может быть, попытка контрнаступления произойдет в течение нескольких месяцев. Танки еще не прибыли, ничего еще не сформировано. Даже если они уже есть, настолько готовы экипажи на них работать? Даже если готовы, еще же должно пройти боевое слаживание. То есть они должны научиться работать в команде в сопряжении со средствами противовоздушной обороны, с артиллерией, с остатками авиации, которая у Киева сейчас есть. То есть [в апреле] они могут попытаться, но чисто объективного и эффективного наступления я бы не стал ожидать», — объяснил Василий Ткач. Военный корреспондент добавил, что минимальный срок боевого слаживания длится от двух до трех месяцев. «Месяца два-три, по-моему, там минимальный срок. Вообще по-хорошему, конечно, нужно полгода, чтобы эти войска сработались вместе, чтобы эффективно было. Также есть дефицит экипажей танковых на Украине. Их как-то пытаются подготавливать в Европе для работы на этих машинах, но одно дело — переподготовить уже умеющего танкиста, другое дело — человека, который эту технику никогда не водил. То есть сама по себе поставка еще не означает, что это все прямо сейчас можно использовать. Можно, но она закончится техника очень быстро», — подчеркнул Ткач. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ начнут наступать в апреле—мае. Сейчас армия не может этого сделать, так как земля пока влажная, что осложняет ведение боя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ не смогут провести серьезное контрнаступление танковыми группами в апреле, так как экипажи еще не прошли боевое слаживание, которое после поставки техники должно длиться до полугода. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. «Вчера украинский министр обороны [Алексей] Резников заявил, что ВСУ будут наступать по нескольким направлениям. Скорее всего так и будет. Попробуют наступать по нескольким направлениям крупными танковыми группами. Вопрос только в том, когда это будет. Может быть, попытка контрнаступления произойдет в течение нескольких месяцев. Танки еще не прибыли, ничего еще не сформировано. Даже если они уже есть, настолько готовы экипажи на них работать? Даже если готовы, еще же должно пройти боевое слаживание. То есть они должны научиться работать в команде в сопряжении со средствами противовоздушной обороны, с артиллерией, с остатками авиации, которая у Киева сейчас есть. То есть [в апреле] они могут попытаться, но чисто объективного и эффективного наступления я бы не стал ожидать», — объяснил Василий Ткач. Военный корреспондент добавил, что минимальный срок боевого слаживания длится от двух до трех месяцев. «Месяца два-три, по-моему, там минимальный срок. Вообще по-хорошему, конечно, нужно полгода, чтобы эти войска сработались вместе, чтобы эффективно было. Также есть дефицит экипажей танковых на Украине. Их как-то пытаются подготавливать в Европе для работы на этих машинах, но одно дело — переподготовить уже умеющего танкиста, другое дело — человека, который эту технику никогда не водил. То есть сама по себе поставка еще не означает, что это все прямо сейчас можно использовать. Можно, но она закончится техника очень быстро», — подчеркнул Ткач. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ начнут наступать в апреле—мае. Сейчас армия не может этого сделать, так как земля пока влажная, что осложняет ведение боя.