Резников попросил у Запада больше тяжелой техники для контрнаступления ВСУ

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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, боеприпас, артиллерия, ВСУ, stock
Украина нуждается в новых поставках вооружения, рассказал Резников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина нуждается в новых поставках тяжелой техники от стран Запада и профессиональной подготовке солдат ВСУ. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на встрече с делегацией комитета ЕС по вопросам политики и безопасности.

«Однако мы готовимся к контрнаступательной операции, поэтому Украине необходимы, прежде всего, тяжелая техника и подготовленные резервы», — заявил Резников, его слова приводит единый портал правительства Украины. Он также поблагодарил страны Запада за военную помощь Украине.

Резников отметил, что Украина заинтересована в организации обучения для солдат ВСУ на всех уровнях, среди которых индивидуальная подготовка и коллективные учения бригадного уровня. Киев ожидает Вильнюсский саммит НАТО, по результатам которого, уверен Резников, страны-участницы признают Украину достойным противником РФ на поле боя.

В марте Резников отметил, что наступление ВСУ может начаться в конце весны. Он заявил, что на данный момент земля насыщена водой, из-за чего осложнено продвижение войск. Однако наступление армии Украины будет невозможным из-за отсутствия у нее нужной авиации. Об этом заявил экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ (2007—2009 год), полковник запаса Сергей Хатылев.

Наступление ВСУ при помощи танков в апреле также невозможно. Об этом заявил военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач, отметив, что экипажи боевых машин еще не прошли боевое слаживание.

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Украина нуждается в новых поставках тяжелой техники от стран Запада и профессиональной подготовке солдат ВСУ. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на встрече с делегацией комитета ЕС по вопросам политики и безопасности. «Однако мы готовимся к контрнаступательной операции, поэтому Украине необходимы, прежде всего, тяжелая техника и подготовленные резервы», — заявил Резников, его слова приводит единый портал правительства Украины. Он также поблагодарил страны Запада за военную помощь Украине. Резников отметил, что Украина заинтересована в организации обучения для солдат ВСУ на всех уровнях, среди которых индивидуальная подготовка и коллективные учения бригадного уровня. Киев ожидает Вильнюсский саммит НАТО, по результатам которого, уверен Резников, страны-участницы признают Украину достойным противником РФ на поле боя. В марте Резников отметил, что наступление ВСУ может начаться в конце весны. Он заявил, что на данный момент земля насыщена водой, из-за чего осложнено продвижение войск. Однако наступление армии Украины будет невозможным из-за отсутствия у нее нужной авиации. Об этом заявил экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ (2007—2009 год), полковник запаса Сергей Хатылев. Наступление ВСУ при помощи танков в апреле также невозможно. Об этом заявил военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач, отметив, что экипажи боевых машин еще не прошли боевое слаживание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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