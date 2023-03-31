Резников попросил у Запада больше тяжелой техники для контрнаступления ВСУ

Украина нуждается в новых поставках вооружения, рассказал Резников Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина нуждается в новых поставках тяжелой техники от стран Запада и профессиональной подготовке солдат ВСУ. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на встрече с делегацией комитета ЕС по вопросам политики и безопасности.

«Однако мы готовимся к контрнаступательной операции, поэтому Украине необходимы, прежде всего, тяжелая техника и подготовленные резервы», — заявил Резников, его слова приводит единый портал правительства Украины. Он также поблагодарил страны Запада за военную помощь Украине.

Резников отметил, что Украина заинтересована в организации обучения для солдат ВСУ на всех уровнях, среди которых индивидуальная подготовка и коллективные учения бригадного уровня. Киев ожидает Вильнюсский саммит НАТО, по результатам которого, уверен Резников, страны-участницы признают Украину достойным противником РФ на поле боя.

В марте Резников отметил, что наступление ВСУ может начаться в конце весны. Он заявил, что на данный момент земля насыщена водой, из-за чего осложнено продвижение войск. Однако наступление армии Украины будет невозможным из-за отсутствия у нее нужной авиации. Об этом заявил экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ (2007—2009 год), полковник запаса Сергей Хатылев.

Наступление ВСУ при помощи танков в апреле также невозможно. Об этом заявил военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач, отметив, что экипажи боевых машин еще не прошли боевое слаживание.