В США заявили о провале предстоящего наступления ВСУ

Экс-разведчик США Скотт Риттер: российская армия уничтожит ВСУ в случае контрнаступления

02 апреля 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Украинская армия способна лишь копать могилы, заявил Скотт Риттер Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия не сможет организовать успешное наступление против российской армии. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. «Вы действительно думаете, что оно (контрнаступление ВСУ — прим. URA.RU) будет успешным? Это бред и трагедия. <…> Все эти офицеры погибнут, а их вооружение уничтожат», — сказал Риттер в интервью youtube-каналу Red Pilled TV . Он уточнил, что украинская армия способна разве что копать могилы, чтобы в них умирать. Риттер добавил, что ВСУ потерпят крах даже с наличием западного вооружения. Причиной провала украинской армии он назвал серьезное сопротивление со стороны ВС РФ. Ранее Скотт Риттер сравнил украинское наступлtние с контратакой Третьего Рейха. Он пояснил, что президент Украины Владимир Зеленский, подобно лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, будет сидеть в бункере, размышляя над контратакой с уже несуществующей армией. Эксперты из Великобритании назвали необходимое число танков для успешного контрнаступления ВСУ, передает A42.Ru. Они указали, что Киеву необходимо как минимум 100 танков, из которых в наличие Украины имеется только 28.

Украинская армия не сможет организовать успешное наступление против российской армии. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. «Вы действительно думаете, что оно (контрнаступление ВСУ — прим. URA.RU) будет успешным? Это бред и трагедия. <…> Все эти офицеры погибнут, а их вооружение уничтожат», — сказал Риттер в интервью youtube-каналу Red Pilled TV. Он уточнил, что украинская армия способна разве что копать могилы, чтобы в них умирать. Риттер добавил, что ВСУ потерпят крах даже с наличием западного вооружения. Причиной провала украинской армии он назвал серьезное сопротивление со стороны ВС РФ. Ранее Скотт Риттер сравнил украинское наступлtние с контратакой Третьего Рейха. Он пояснил, что президент Украины Владимир Зеленский, подобно лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, будет сидеть в бункере, размышляя над контратакой с уже несуществующей армией. Эксперты из Великобритании назвали необходимое число танков для успешного контрнаступления ВСУ, передает A42.Ru. Они указали, что Киеву необходимо как минимум 100 танков, из которых в наличие Украины имеется только 28.