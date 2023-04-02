В США заявили о провале предстоящего наступления ВСУ

Экс-разведчик США Скотт Риттер: российская армия уничтожит ВСУ в случае контрнаступления
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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, украинские военные, stock
Украинская армия способна лишь копать могилы, заявил Скотт Риттер Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия не сможет организовать успешное наступление против российской армии. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Вы действительно думаете, что оно (контрнаступление ВСУ — прим. URA.RU) будет успешным? Это бред и трагедия. <…> Все эти офицеры погибнут, а их вооружение уничтожат», — сказал Риттер в интервью youtube-каналу Red Pilled TV. Он уточнил, что украинская армия способна разве что копать могилы, чтобы в них умирать.

Риттер добавил, что ВСУ потерпят крах даже с наличием западного вооружения. Причиной провала украинской армии он назвал серьезное сопротивление со стороны ВС РФ.

Ранее Скотт Риттер сравнил украинское наступлtние с контратакой Третьего Рейха. Он пояснил, что президент Украины Владимир Зеленский, подобно лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, будет сидеть в бункере, размышляя над контратакой с уже несуществующей армией. Эксперты из Великобритании назвали необходимое число танков для успешного контрнаступления ВСУ, передает A42.Ru. Они указали, что Киеву необходимо как минимум 100 танков, из которых в наличие Украины имеется только 28.

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Украинская армия не сможет организовать успешное наступление против российской армии. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. «Вы действительно думаете, что оно (контрнаступление ВСУ — прим. URA.RU) будет успешным? Это бред и трагедия. <…> Все эти офицеры погибнут, а их вооружение уничтожат», — сказал Риттер в интервью youtube-каналу Red Pilled TV. Он уточнил, что украинская армия способна разве что копать могилы, чтобы в них умирать. Риттер добавил, что ВСУ потерпят крах даже с наличием западного вооружения. Причиной провала украинской армии он назвал серьезное сопротивление со стороны ВС РФ. Ранее Скотт Риттер сравнил украинское наступлtние с контратакой Третьего Рейха. Он пояснил, что президент Украины Владимир Зеленский, подобно лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, будет сидеть в бункере, размышляя над контратакой с уже несуществующей армией. Эксперты из Великобритании назвали необходимое число танков для успешного контрнаступления ВСУ, передает A42.Ru. Они указали, что Киеву необходимо как минимум 100 танков, из которых в наличие Украины имеется только 28.
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