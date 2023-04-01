Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут утратить контроль над Донбассом и Запорожьем после разгрома группировки в Артемовске. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
«Президента Украины Владимира Зеленского предупредили об обрушении обороны ВСУ, поэтому он так упорно сражается за Бахмут», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Он считает, что если российские военные перейдут в быстрое наступление, то займут и весь Донбасс, а также консолидируют силы в регионах, которые недавно вошли в состав РФ.
Ранее Скотт Риттер предрекал неизбежное уничтожение ВСУ. По его словам, украинская армия ничего не сможет сделать для предотвращения собственного поражения в конфликте с Россией.
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут утратить контроль над Донбассом и Запорожьем после разгрома группировки в Артемовске. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. «Президента Украины Владимира Зеленского предупредили об обрушении обороны ВСУ, поэтому он так упорно сражается за Бахмут», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Он считает, что если российские военные перейдут в быстрое наступление, то займут и весь Донбасс, а также консолидируют силы в регионах, которые недавно вошли в состав РФ. Ранее Скотт Риттер предрекал неизбежное уничтожение ВСУ. По его словам, украинская армия ничего не сможет сделать для предотвращения собственного поражения в конфликте с Россией.