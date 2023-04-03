Тюменцы оденут детей в школьную форму местного производства

04 апреля 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

Местные фабрики продемонстрируют свой товар на первом в истории города показе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Тюмени смогут подобрать детям школьную форму, которую пошили местные фабрики. Познакомиться с продукцией тюменских компаний можно будет на первом в истории города показе, сообщают специалисты торгово-промышленной палаты Тюменской области. «Показ моделей одежды школьной формы, организованный при поддержке Торгово-промышленной палаты Тюменской области пройдет в Тюмени впервые. Создание единой площадки для демонстрации продукции Тюменских товаропроизводителей шаг к развитию легкой промышленности в Тюменской области», — сообщает сайт областной торгово-промышленной палаты со ссылкой на директора департамента потребительского рынка Тюмени Елену Еремину. Показ состоится 7 апреля, на данный момент принять в нем участие планируют шесть производителей. «Хотим показать все, что у нас есть, это хорошие ткани, качественный продукт. К сожалению, трудно найти рынок сбыта из-за больших компаний, но надеемся найти своего постоянного клиента», — сообщил URA.RU один из участников. Ранее агентство рассказывало, что тюменская легкая промышленность ищет поддержки у торгово-промышленной палаты и правительства области. Главная проблема в том, что рынок переполнен дешевыми вещами массового производства.

Жители Тюмени смогут подобрать детям школьную форму, которую пошили местные фабрики. Познакомиться с продукцией тюменских компаний можно будет на первом в истории города показе, сообщают специалисты торгово-промышленной палаты Тюменской области. «Показ моделей одежды школьной формы, организованный при поддержке Торгово-промышленной палаты Тюменской области пройдет в Тюмени впервые. Создание единой площадки для демонстрации продукции Тюменских товаропроизводителей шаг к развитию легкой промышленности в Тюменской области», — сообщает сайт областной торгово-промышленной палаты со ссылкой на директора департамента потребительского рынка Тюмени Елену Еремину. Показ состоится 7 апреля, на данный момент принять в нем участие планируют шесть производителей. «Хотим показать все, что у нас есть, это хорошие ткани, качественный продукт. К сожалению, трудно найти рынок сбыта из-за больших компаний, но надеемся найти своего постоянного клиента», — сообщил URA.RU один из участников. Ранее агентство рассказывало, что тюменская легкая промышленность ищет поддержки у торгово-промышленной палаты и правительства области. Главная проблема в том, что рынок переполнен дешевыми вещами массового производства.