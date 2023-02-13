Тюменские фабрики оденут школьников и рабочих

Готовы начать массовое производство, если будет кому продавать, говорят предприниматели Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменские швейные фабрики готовы расширять производство и выпускать большое количество спецодежды и школьной формы, а в перспективе — и повседневной одежды. Об этом предприниматели рассказали на встрече, которая прошла в торгово-промышленной палате Тюменской области. Однако препятствий пока больше, чем поддержки.

«Шьем сейчас на заказ, думали производство расширять и выйти на небольшой хотя бы местный рынок. Но тут все давно уже занято большими компаниями, которые массово по всей России работают. Получается, что нам, местному производителю, просто некуда продавать будет», — рассказала URA.RU руководитель небольшой швейной мастерской, работающей в Тюмени.

По словам предпринимателя, федеральные компании заняли почти весь тюменский рынок одежды. Найти своего покупателя местным производителям удается с трудом. «Массовое производство конечно дешевле обходится, но и качество там оставляет желать лучшего. А мы шьем немного, зато на совесть», — добавила URA.RU бизнесмен.

Еще одна проблема — кадровый голод. Власти считают, что этот вопрос надо решить до поиска рыков сбыта. «Нужны кадры, которые будут знать особенности производства до ниточки, контролировать технологию и следовать принятым нормам», — отметила директор департамента потребрынка Тюмени Елена Еремина.

В настоящий момент решения еще не приняты, меры поддержки не разработаны. URA.RU направило письменный запрос в областную торгово-промышленную палату, ответ на него ожидается. Ранее агентство рассказало об истории успеха одной из тюменских швейных фабрик.