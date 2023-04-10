В Тюмени из-за решения правительства РФ упадет качество новостроек

Новые правила не дадут Стройнадзору в устранении выявленных нарушений Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские застройщики смогут проигнорировать требования регионального стройнадзора, касающиеся обязательных требований при строительстве жилья. Такими опасениями после публикации нового документа правительства РФ поделился с URA.RU специалист одной из тюменских строительных компаний.

«Те требования к устранению нарушений, которые стройнадзор будет выдвигать во время проверки, многие могут начать игнорировать. Потому что правительство России фактически запретило повторную проверку после того, как срок исполнения предписания истек. Получается, компанию проверили, выдали предписание, а исполнение уже никак не проконтролируешь», — пояснил в беседе с URA.RU источник.

Новая редакция требований к организации строительного надзора была подписана еще в конце марта, но документ опубликовали только сейчас. Предполагается, что это должно ослабить давление контролирующих структур на бизнес. «Главное — понять, как теперь контролировать исполнение предписаний и не допустить падения качества новостроек», — добавил собеседник URA.RU.

Ранее агентство рассказало, что на качество строительства может повлиять не только ослабление контроля. Одна из реальных угроз в 2023 году — дефицит строительных материалов.