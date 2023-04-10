В Пермском крае пожарный вытащил из реки двух тонущих детей

11 апреля 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

Лед на пермских реках еще есть, но он очень опасен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Чайковском Пермского края два мальчика провалились под лед на реке Каме. На помощь им пришел молодой человек, который работает пожарным. О происшествии очевидцы рассказали в соцсетях. «Двое детей побежали по льду и провалились. Мы были просто в ужасе, не знали, что нам делать, начали кричать и звать на помощь. К нашему счастью, нас услышал молодой человек. Он без раздумий кинулся на помощь этим детям, достал их из воды, успокоил нас и успокоил их», — написала Евгения Сальникова в группе «Подслушано Чайковский» в соцсети «ВКонтакте». Молодым человеком оказался пожарный МЧС Антон Санников. Порталу 59.ru он рассказал, что мальчикам, оказавшимся в воде, на вид около 7-8 лет. Они сильно испугались, но в остальном были в порядке.

В городе Чайковском Пермского края два мальчика провалились под лед на реке Каме. На помощь им пришел молодой человек, который работает пожарным. О происшествии очевидцы рассказали в соцсетях. «Двое детей побежали по льду и провалились. Мы были просто в ужасе, не знали, что нам делать, начали кричать и звать на помощь. К нашему счастью, нас услышал молодой человек. Он без раздумий кинулся на помощь этим детям, достал их из воды, успокоил нас и успокоил их», — написала Евгения Сальникова в группе «Подслушано Чайковский» в соцсети «ВКонтакте». Молодым человеком оказался пожарный МЧС Антон Санников. Порталу 59.ru он рассказал, что мальчикам, оказавшимся в воде, на вид около 7-8 лет. Они сильно испугались, но в остальном были в порядке.