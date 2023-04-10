10 апреля 2023

В Пермском крае пожарный вытащил из реки двух тонущих детей

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Крещенские купания. Курган, купель, крещенские купания, переход по льду, лед, опасен для жизни
Лед на пермских реках еще есть, но он очень опасен Фото:

В городе Чайковском Пермского края два мальчика провалились под лед на реке Каме. На помощь им пришел молодой человек, который работает пожарным. О происшествии очевидцы рассказали в соцсетях.

«Двое детей побежали по льду и провалились. Мы были просто в ужасе, не знали, что нам делать, начали кричать и звать на помощь. К нашему счастью, нас услышал молодой человек. Он без раздумий кинулся на помощь этим детям, достал их из воды, успокоил нас и успокоил их», — написала Евгения Сальникова в группе «Подслушано Чайковский» в соцсети «ВКонтакте».

Молодым человеком оказался пожарный МЧС Антон Санников. Порталу 59.ru он рассказал, что мальчикам, оказавшимся в воде, на вид около 7-8 лет. Они сильно испугались, но в остальном были в порядке.

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В городе Чайковском Пермского края два мальчика провалились под лед на реке Каме. На помощь им пришел молодой человек, который работает пожарным. О происшествии очевидцы рассказали в соцсетях. «Двое детей побежали по льду и провалились. Мы были просто в ужасе, не знали, что нам делать, начали кричать и звать на помощь. К нашему счастью, нас услышал молодой человек. Он без раздумий кинулся на помощь этим детям, достал их из воды, успокоил нас и успокоил их», — написала Евгения Сальникова в группе «Подслушано Чайковский» в соцсети «ВКонтакте». Молодым человеком оказался пожарный МЧС Антон Санников. Порталу 59.ru он рассказал, что мальчикам, оказавшимся в воде, на вид около 7-8 лет. Они сильно испугались, но в остальном были в порядке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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