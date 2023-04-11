Салехардцам предлагают купить гречку за 300 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Магазин в Салехарде (ЯНАО) продает гречку по 300 рублей. При этом, как написали местные жители в соцсети «Вконтакте», владельцы закрывают магазин.

«Магазин „Чайка“ на Матросова, 21. В связи с закрытием скидки на продукты. Но какие скидки, аж дух захватывает», — написал анонимно автор в группе «Подслушано в Салехарде».

Местных жителей возмутила такая информация. Некоторые сообщили, что обратились с жалобой в соответствующие органы. «С ума сойти. Только я не пойму, где логика у людей, которые цены выставляли, кто купит у них гречку за 300 рублей?» — написала Дарья Хабибулина. «Вообще совесть потеряли!» — добавила Муслима Магомедмирзоева.

Агентство попыталось связаться с предстателями магазина. По номерам, размещенным в интернете, на звонки не ответили.

Ранее сообщалось, что спекулянты в ЯНАО завышают стоимость сахара в несколько раз. Тогда на высокие цены жаловались жители Нового Уренгоя и поселка Харп.

Гречка по 305 рублей Подслушано в Салехарде