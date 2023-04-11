11 апреля 2023
10 апреля 2023

Жителям ЯНАО продают гречку по 300 рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, покупатель, крупы, гречка, греча, витрина, продукты питания, гречневая крупа
Салехардцам предлагают купить гречку за 300 рублей Фото:

Магазин в Салехарде (ЯНАО) продает гречку по 300 рублей. При этом, как написали местные жители в соцсети «Вконтакте», владельцы закрывают магазин.

«Магазин „Чайка“ на Матросова, 21. В связи с закрытием скидки на продукты. Но какие скидки, аж дух захватывает», — написал анонимно автор в группе «Подслушано в Салехарде».

Местных жителей возмутила такая информация. Некоторые сообщили, что обратились с жалобой в соответствующие органы. «С ума сойти. Только я не пойму, где логика у людей, которые цены выставляли, кто купит у них гречку за 300 рублей?» — написала Дарья Хабибулина. «Вообще совесть потеряли!» — добавила Муслима Магомедмирзоева.

Агентство попыталось связаться с предстателями магазина. По номерам, размещенным в интернете, на звонки не ответили.

Ранее сообщалось, что спекулянты в ЯНАО завышают стоимость сахара в несколько раз. Тогда на высокие цены жаловались жители Нового Уренгоя и поселка Харп.

Гречка по 305 рублей
Гречка по 305 рублей
Гречка по 255 рублей
Гречка по 255 рублей

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Магазин в Салехарде (ЯНАО) продает гречку по 300 рублей. При этом, как написали местные жители в соцсети «Вконтакте», владельцы закрывают магазин. «Магазин „Чайка“ на Матросова, 21. В связи с закрытием скидки на продукты. Но какие скидки, аж дух захватывает», — написал анонимно автор в группе «Подслушано в Салехарде». Местных жителей возмутила такая информация. Некоторые сообщили, что обратились с жалобой в соответствующие органы. «С ума сойти. Только я не пойму, где логика у людей, которые цены выставляли, кто купит у них гречку за 300 рублей?» — написала Дарья Хабибулина. «Вообще совесть потеряли!» — добавила Муслима Магомедмирзоева. Агентство попыталось связаться с предстателями магазина. По номерам, размещенным в интернете, на звонки не ответили. Ранее сообщалось, что спекулянты в ЯНАО завышают стоимость сахара в несколько раз. Тогда на высокие цены жаловались жители Нового Уренгоя и поселка Харп.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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