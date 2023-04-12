В России заработал аналог сервиса Downdetector

В России появился аналог ресурса Downdetector, который перестал работать в стране после начала спецоперации. Об этом рассказали в пресс-службе «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ, подведомственная организация Роскомнадзора). Сервис позволяет пользователям сообщать о сбоях в работе сервисов, банковских приложений и операторов связи.
«Сервис „Мониторинг сбоев“ создан как альтернатива зарубежному ресурсу downdetector.com, который перестал анализировать российские интернет-ресурсы и телеком-услуги после начала специальной военной операции», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГРЧЦ. Ресурс
Ресурс помогает установить единичные ошибки сервисов или массовые сбои в их работе. Сообщается, что ЦМУ ССОП будет заниматься анализом возникших проблем и устранением массовых сбоев.
Многие зарубежные компании покинули российский рынок в ответ на начало специальной военной операции. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев отметил, что это не привело к краху российской экономики, передает телеканал 360.
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