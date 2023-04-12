В России заработал аналог сервиса Downdetector

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В России появился сервис «Мониторинг сбоев» Фото:

В России появился аналог ресурса Downdetector, который перестал работать в стране после начала спецоперации. Об этом рассказали в пресс-службе «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ, подведомственная организация Роскомнадзора). Сервис позволяет пользователям сообщать о сбоях в работе сервисов, банковских приложений и операторов связи.

«Сервис „Мониторинг сбоев“ создан как альтернатива зарубежному ресурсу downdetector.com, который перестал анализировать российские интернет-ресурсы и телеком-услуги после начала специальной военной операции», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГРЧЦ. Ресурс доступен на официальном сайте Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

Ресурс помогает установить единичные ошибки сервисов или массовые сбои в их работе. Сообщается, что ЦМУ ССОП будет заниматься анализом возникших проблем и устранением массовых сбоев.

Многие зарубежные компании покинули российский рынок в ответ на начало специальной военной операции. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев отметил, что это не привело к краху российской экономики, передает телеканал 360.

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В России появился аналог ресурса Downdetector, который перестал работать в стране после начала спецоперации. Об этом рассказали в пресс-службе «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ, подведомственная организация Роскомнадзора). Сервис позволяет пользователям сообщать о сбоях в работе сервисов, банковских приложений и операторов связи. «Сервис „Мониторинг сбоев“ создан как альтернатива зарубежному ресурсу downdetector.com, который перестал анализировать российские интернет-ресурсы и телеком-услуги после начала специальной военной операции», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГРЧЦ. Ресурс доступен на официальном сайте Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). Ресурс помогает установить единичные ошибки сервисов или массовые сбои в их работе. Сообщается, что ЦМУ ССОП будет заниматься анализом возникших проблем и устранением массовых сбоев. Многие зарубежные компании покинули российский рынок в ответ на начало специальной военной операции. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев отметил, что это не привело к краху российской экономики, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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