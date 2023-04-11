11 апреля 2023

Владимир Путин наградил тюменского руководителя федеральной службы

Президент РФ Владимир Путин наградил тюменского руководителя федеральной службы
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин наградил руководителя службы медалью ордена «За заслуги  перед отечеством» II степени Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил Владимира Кораблева руководителя управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Тюменской области медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Об этом говорится в указе президента, опубликованном 12 апреля.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ II степени Владимир Кораблев. Он занимает должность руководителя управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Тюменской области», — сообщается в указе.

Ранее президент России Владимир Путин наградил главного врача ГАУЗ ТО «Областной лечебно-реабилитационный центр» Джинну Лебедеву. За ее работу ей вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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Президент РФ Владимир Путин наградил Владимира Кораблева руководителя управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Тюменской области медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Об этом говорится в указе президента, опубликованном 12 апреля. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ II степени Владимир Кораблев. Он занимает должность руководителя управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Тюменской области», — сообщается в указе. Ранее президент России Владимир Путин наградил главного врача ГАУЗ ТО «Областной лечебно-реабилитационный центр» Джинну Лебедеву. За ее работу ей вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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