Владимир Путин наградил тюменского руководителя федеральной службы

Президент РФ Владимир Путин наградил Владимира Кораблева руководителя управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Тюменской области медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Об этом говорится в указе президента, опубликованном 12 апреля.
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ II степени Владимир Кораблев. Он занимает должность руководителя управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Тюменской области», — сообщается в указе.
Ранее президент России Владимир Путин наградил главного врача ГАУЗ ТО «Областной лечебно-реабилитационный центр» Джинну Лебедеву. За ее работу ей вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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