Владимир Путин наградил тюменского руководителя федеральной службы

Президент РФ Владимир Путин наградил тюменского руководителя федеральной службы

12 апреля 2023 в 23:09 Размер текста - 17 +

Владимир Путин наградил руководителя службы медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин наградил Владимира Кораблева руководителя управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Тюменской области медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Об этом говорится в указе президента, опубликованном 12 апреля. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ II степени Владимир Кораблев. Он занимает должность руководителя управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Тюменской области», — сообщается в указе. Ранее президент России Владимир Путин наградил главного врача ГАУЗ ТО «Областной лечебно-реабилитационный центр» Джинну Лебедеву. За ее работу ей вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Президент РФ Владимир Путин наградил Владимира Кораблева руководителя управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Тюменской области медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Об этом говорится в указе президента, опубликованном 12 апреля. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ II степени Владимир Кораблев. Он занимает должность руководителя управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Тюменской области», — сообщается в указе. Ранее президент России Владимир Путин наградил главного врача ГАУЗ ТО «Областной лечебно-реабилитационный центр» Джинну Лебедеву. За ее работу ей вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.