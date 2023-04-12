На новой набережной Кургана не работает туалет. Фото

13 апреля 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Общественный туалет будет работать при плюсовой погоде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на новой Набережной реки Тобол перестал работать общественный туалет. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Туалет не работает по техническим причинам. Ближайший общественный туалет расположен в Городском саду», — указано на табличке. Как пояснили в мэрии Кургана, туалет введут в строй 1 мая. «Начнет работать после наступления устойчивых положительных дневных и ночных плюсовых температур. На ближайшие дни прогнозируются минусовые температуры наружного воздуха», — пояснили в пресс-службе мэрии. На данный момент идет подготовка системы. В 2022 году всего было установлено два общественных туалета: на Набережной и в горсаду. Отмечается также, что туалет установлен в Центральном парке культуры и отдыха. Чтобы посетить общественные туалеты, курганцам придется заплатить десять рублей. Туалеты на Набережной Кургана перестали работать Фото: корреспондент URA.RU Общественный туалет в Кургане начнет работу с 1 мая Фото: корреспондент URA.RU

В Кургане на новой Набережной реки Тобол перестал работать общественный туалет. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Туалет не работает по техническим причинам. Ближайший общественный туалет расположен в Городском саду», — указано на табличке. Как пояснили в мэрии Кургана, туалет введут в строй 1 мая. «Начнет работать после наступления устойчивых положительных дневных и ночных плюсовых температур. На ближайшие дни прогнозируются минусовые температуры наружного воздуха», — пояснили в пресс-службе мэрии. На данный момент идет подготовка системы. В 2022 году всего было установлено два общественных туалета: на Набережной и в горсаду. Отмечается также, что туалет установлен в Центральном парке культуры и отдыха. Чтобы посетить общественные туалеты, курганцам придется заплатить десять рублей.