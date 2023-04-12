12 апреля 2023

На новой набережной Кургана не работает туалет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые полицейские будки. Курган, пара, арт объект, набережная тобола
Общественный туалет будет работать при плюсовой погоде Фото:

В Кургане на новой Набережной реки Тобол перестал работать общественный туалет. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Туалет не работает по техническим причинам. Ближайший общественный туалет расположен в Городском саду», — указано на табличке.

Как пояснили в мэрии Кургана, туалет введут в строй 1 мая. «Начнет работать после наступления устойчивых положительных дневных и ночных плюсовых температур. На ближайшие дни прогнозируются минусовые температуры наружного воздуха», — пояснили в пресс-службе мэрии. На данный момент идет подготовка системы.

В 2022 году всего было установлено два общественных туалета: на Набережной и в горсаду. Отмечается также, что туалет установлен в Центральном парке культуры и отдыха. Чтобы посетить общественные туалеты, курганцам придется заплатить десять рублей.

Туалеты на Набережной Кургана перестали работать
Туалеты на Набережной Кургана перестали работать
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Общественный туалет в Кургане начнет работу с 1 мая
Общественный туалет в Кургане начнет работу с 1 мая
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В Кургане на новой Набережной реки Тобол перестал работать общественный туалет. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Туалет не работает по техническим причинам. Ближайший общественный туалет расположен в Городском саду», — указано на табличке. Как пояснили в мэрии Кургана, туалет введут в строй 1 мая. «Начнет работать после наступления устойчивых положительных дневных и ночных плюсовых температур. На ближайшие дни прогнозируются минусовые температуры наружного воздуха», — пояснили в пресс-службе мэрии. На данный момент идет подготовка системы. В 2022 году всего было установлено два общественных туалета: на Набережной и в горсаду. Отмечается также, что туалет установлен в Центральном парке культуры и отдыха. Чтобы посетить общественные туалеты, курганцам придется заплатить десять рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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