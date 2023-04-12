Департамент ЖКХ Перми обяжут следить за домами, подлежащими сносу

13 апреля 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Расселенные дома могут быть опасны Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми за содержанием расселенных аварийных домов, которые должны в будущем снести, обяжут следить департамент ЖКХ. В частности, его сотрудники должны будут организовать чистку крыш зданий от снега и их охрану. Соответствующие изменения в положение о департаменте ЖКХ внес в городскую думы мэр Алексей Демкин. «Организация содержания расселенных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в части очистки кровли от снега и наледи, принятие мер, предупреждающих причинение вреда населению и окружающей среде, в том числе принятие мер, препятствующих несанкционированному доступу людей в такие многоквартирные дома, до момента их сноса», — гласит новый раздел положения департамента ЖКХ, рассказывающий о функциях подразделения. Документ опубликован на сайте думы. В марте URA.RU рассказывало, что мэрия Перми не может снести более 200 домов, признанных аварийными и непригодными для проживания еще в 2009 году. Всего в городе насчитывается более тысячи аварийных домов. Прокуратуре приходится через суды добиваться их сноса. При этом глава Перми заявлял ранее, что своевременный снос аварийного жилья в городе — «одна из приоритетных задач». За 2022 год власти снесли в городе 30 старых домов.

В Перми за содержанием расселенных аварийных домов, которые должны в будущем снести, обяжут следить департамент ЖКХ. В частности, его сотрудники должны будут организовать чистку крыш зданий от снега и их охрану. Соответствующие изменения в положение о департаменте ЖКХ внес в городскую думы мэр Алексей Демкин. «Организация содержания расселенных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в части очистки кровли от снега и наледи, принятие мер, предупреждающих причинение вреда населению и окружающей среде, в том числе принятие мер, препятствующих несанкционированному доступу людей в такие многоквартирные дома, до момента их сноса», — гласит новый раздел положения департамента ЖКХ, рассказывающий о функциях подразделения. Документ опубликован на сайте думы. В марте URA.RU рассказывало, что мэрия Перми не может снести более 200 домов, признанных аварийными и непригодными для проживания еще в 2009 году. Всего в городе насчитывается более тысячи аварийных домов. Прокуратуре приходится через суды добиваться их сноса. При этом глава Перми заявлял ранее, что своевременный снос аварийного жилья в городе — «одна из приоритетных задач». За 2022 год власти снесли в городе 30 старых домов.