Власти Перми с 2009 года не могут снести десятки аварийных домов в городе

Мэрия Перми насчитала свыше тысячи аварийных и непригодных для проживания домов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми городская администрация не может снести более 200 домов, признанных аварийными и непригодными для проживания еще в 2009 году. Информация содержится в реестре жилых помещений, признанных таковыми по состоянию на 1 января 2023 года.

«Адрес жилого помещения или многоквартирного дома; дата включения в реестр: ул. Ветлужская, 27 (3.04.2009), ул. Детская, 8 (1.06.2009) Дзержинского, 28 (3.04.2009), ул. Маяковского 15 (3.04.2009)», — отмечается в реестре. В Ленинском районе не снесенными с 2009 года остаются дома по улице Борцов Революции (№ 347,349, 391), а также дома по улицам Брикетная, Екатерининская, Куйбышева, Пермская. В Орджоникидзевском районе не снесенные аварийные дома расположены по улицам Гомельской (№№ 3, 5, 19, 21), Портовой (№ 27, 29, 31) и Александра Пархоменко (№ 7, 9, 25, 33, 35, 37).

Всего в Перми насчитывается 1158 домов, признанных аварийными и непригодными для проживания. В 2022 году мэрия снесла скандальный барак, расположенный в центре города по улице Сибирская, 44. Власти хотели расселить и снести дом, построенный еще в 1903 году, но собственников жилья не устроила цена, которую предложили чиновники, и они обратились в суд.

В своем telegram-канале глава Перми Алексей Демкин ранее написал, что своевременный снос аварийного жилья в городе — «одна из приоритетных задач» власти. При этом по итогам 2022 года власти снесли в краевой столице лишь 30 старых домов, отмечается в telegram-канале главы Перми.