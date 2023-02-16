Прокуратура обязала мэрию Перми снести опасный дом

Ветхое здание угрожало безопасности пермяков (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Перми суд по требованию прокуратуры Свердловского района обязал городскую мэрию снести аварийный дом на улице Емельяна Ярославского, 63. Он, по мнению надзорного ведомства, создавал угрозу безопасности горожан.

«Дом включен в программу расселения и сноса на 2019—2023 годы, но затраты на проведение сноса в бюджете не были предусмотрены. Наличие свободного доступа на объект создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних. Прокурором в суд направлено исковое заявление об обязании администрации Перми осуществить снос. Суд удовлетворил иск», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Решение Ленинского районного суда должно быть исполнено мэрией в течение четырех месяцев с момента вступления его в законную силу. Прокуратурой будет проконтролировано фактическое исполнение судебного акта.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми к 300-летию запланирован снос ветхого здания напротив Парка Горького. На освободившемся земельном участке позже будет проведена реновация и начнется строительство нового объекта.