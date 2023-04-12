В Кургане сотрудники компании «Водный Союз» вытащили из канализации самокат. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе организации.
«Специалисты „Водного Союза“ продолжают находить интересные предметы в канализации. Накануне сотрудники достали из колодца на улице Чернореченской, 105 вместе с мусором детский самокат», — рассказали работники компании.
В пресс-службе также поделились, что специалисты цеха, которые занимаются канализацией, часто достают пластиковые пакеты, средства личной гигиены, мусор и покрышки от автомобилей. «Коммунальное предприятие напоминает горожанам о необходимости правильной эксплуатации системы водоотведения, так как от этого зависит работа городских сетей», — пояснили агентству в «Водном Союзе».
Ранее URA.RU писало, что на очистных сооружениях Кургана поселилась лиса. Животное часто прикармливают местные работники.
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