Курганские коммунальщики достали детский самокат из канализации. Фото

13 апреля 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

Из курганской канализации вытащили детский самокат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане сотрудники компании «Водный Союз» вытащили из канализации самокат. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе организации. «Специалисты „Водного Союза“ продолжают находить интересные предметы в канализации. Накануне сотрудники достали из колодца на улице Чернореченской, 105 вместе с мусором детский самокат», — рассказали работники компании. В пресс-службе также поделились, что специалисты цеха, которые занимаются канализацией, часто достают пластиковые пакеты, средства личной гигиены, мусор и покрышки от автомобилей. «Коммунальное предприятие напоминает горожанам о необходимости правильной эксплуатации системы водоотведения, так как от этого зависит работа городских сетей», — пояснили агентству в «Водном Союзе». Ранее URA.RU писало, что на очистных сооружениях Кургана поселилась лиса. Животное часто прикармливают местные работники. В курганскую канализацию попал детский самокат Фото: пресс-служба компании «Водный Союз»

В Кургане сотрудники компании «Водный Союз» вытащили из канализации самокат. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе организации. «Специалисты „Водного Союза“ продолжают находить интересные предметы в канализации. Накануне сотрудники достали из колодца на улице Чернореченской, 105 вместе с мусором детский самокат», — рассказали работники компании. В пресс-службе также поделились, что специалисты цеха, которые занимаются канализацией, часто достают пластиковые пакеты, средства личной гигиены, мусор и покрышки от автомобилей. «Коммунальное предприятие напоминает горожанам о необходимости правильной эксплуатации системы водоотведения, так как от этого зависит работа городских сетей», — пояснили агентству в «Водном Союзе». Ранее URA.RU писало, что на очистных сооружениях Кургана поселилась лиса. Животное часто прикармливают местные работники.