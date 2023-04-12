12 апреля 2023

Курганские коммунальщики достали детский самокат из канализации. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонтные работы Водного союза на площади Ленина. Курган, люк, колодец, люк канализации, открытый люк, ремонт водопровода
Из курганской канализации вытащили детский самокат Фото:

В Кургане сотрудники компании «Водный Союз» вытащили из канализации самокат. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе организации.

«Специалисты „Водного Союза“ продолжают находить интересные предметы в канализации. Накануне сотрудники достали из колодца на улице Чернореченской, 105 вместе с мусором детский самокат», — рассказали работники компании.

В пресс-службе также поделились, что специалисты цеха, которые занимаются канализацией, часто достают пластиковые пакеты, средства личной гигиены, мусор и покрышки от автомобилей. «Коммунальное предприятие напоминает горожанам о необходимости правильной эксплуатации системы водоотведения, так как от этого зависит работа городских сетей», — пояснили агентству в «Водном Союзе».

Ранее URA.RU писало, что на очистных сооружениях Кургана поселилась лиса. Животное часто прикармливают местные работники.

В курганскую канализацию попал детский самокат
В курганскую канализацию попал детский самокат
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане сотрудники компании «Водный Союз» вытащили из канализации самокат. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе организации. «Специалисты „Водного Союза“ продолжают находить интересные предметы в канализации. Накануне сотрудники достали из колодца на улице Чернореченской, 105 вместе с мусором детский самокат», — рассказали работники компании. В пресс-службе также поделились, что специалисты цеха, которые занимаются канализацией, часто достают пластиковые пакеты, средства личной гигиены, мусор и покрышки от автомобилей. «Коммунальное предприятие напоминает горожанам о необходимости правильной эксплуатации системы водоотведения, так как от этого зависит работа городских сетей», — пояснили агентству в «Водном Союзе». Ранее URA.RU писало, что на очистных сооружениях Кургана поселилась лиса. Животное часто прикармливают местные работники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...