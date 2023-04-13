Пермяк судился с мэрией из-за земли под дом у кладбища

Житель Перми подал в суд на мэрию из-за отказа в перераспределении его участка земли. В администрации отказали пермяку из-за того, что участок находится в санитарно-защитной зоне кладбища, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда.
«При приобретении дома, по договору купли-продажи также были переданы баня с предбанником, которые не находятся на земельном участке. Для приведение документации в соответствие с фактическим пользованием, [пермяк] обратился в департамент с заявлением о перераспределении земельных участков, в чем было отказано, в связи с тем, что испрашиваемый земельный участок находится в санитарно-защитной зоне кладбища», — говорится решении.
Как сообщил в суде истец, его дом располагается в 170 метрах от кладбища, из-за чего ему и было отказано в перераспределении участка. Однако кладбище является закрытым, и согласно требованиям СанПиНа рекомендуемое расстояние от кладбища должно быть не менее 50 метров. В итоге суд постановил мэрии повторно рассмотреть заявление истца.
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