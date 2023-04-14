США передумали и выдали визу Лаврову для участия в Совбезе ООН

США начали выдавать визы российской делегации, которую возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН. При этом ранее американская сторона отказывалась выдавать документы. Об этом сообщили в МИД России.
«Американская сторона начала выдавать визы российской делегации, возглавляемой министром иностранных дел Сергеем Лавровым для участия в заседаниях СБ ООН, где с апреля председательствует Россия», — сообщили в дипломатическом ведомстве. Заявление передает агентство ТАСС.
Вашингтон долгое время не выдавал визы Лаврову и его делегации, передает деловое издание «Взгляд». По словам российского посла в США Анатолия Антонова, невыдача виз является нарушением обязательств американской стороны, пишет RT.
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