США передумали и выдали визу Лаврову для участия в Совбезе ООН

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
США решили выдать визу Лаврову и его делегации Фото:

США начали выдавать визы российской делегации, которую возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН. При этом ранее американская сторона отказывалась выдавать документы. Об этом сообщили в МИД России.

«Американская сторона начала выдавать визы российской делегации, возглавляемой министром иностранных дел Сергеем Лавровым для участия в заседаниях СБ ООН, где с апреля председательствует Россия», — сообщили в дипломатическом ведомстве. Заявление передает агентство ТАСС.

Вашингтон долгое время не выдавал визы Лаврову и его делегации, передает деловое издание «Взгляд». По словам российского посла в США Анатолия Антонова, невыдача виз является нарушением обязательств американской стороны, пишет RT.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

США начали выдавать визы российской делегации, которую возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН. При этом ранее американская сторона отказывалась выдавать документы. Об этом сообщили в МИД России. «Американская сторона начала выдавать визы российской делегации, возглавляемой министром иностранных дел Сергеем Лавровым для участия в заседаниях СБ ООН, где с апреля председательствует Россия», — сообщили в дипломатическом ведомстве. Заявление передает агентство ТАСС. Вашингтон долгое время не выдавал визы Лаврову и его делегации, передает деловое издание «Взгляд». По словам российского посла в США Анатолия Антонова, невыдача виз является нарушением обязательств американской стороны, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...