В Кремле прокомментировали нежелание США выдавать визы делегации РФ

В Кремле отреагировали на отказ США в выдаче виз делегации РФ

13 сентября 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

В Кремле прокомментировали нежелание США выдать визы российской делегации для участия в заседании Генассамблеи ООН Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министерство иностранных дел РФ предпринимает меры для организации визита российской делегации во главе с главой ведомства Сергеем Лавровым на заседание Генассамблею ООН. Препятствуя этому, США нарушают свои обязательства, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «США нарушают свои обязательства. Они обязаны выдавать визы всем, кто едет на заседание Генассамблеи ООН. МИД РФ принимает определенные шаги, чтобы призвать к ответственности организаторов. С другой стороны, еще есть время до Генассамблеи, и можно ожидать, что США выполнят свои обязательства», — отметил Песков. Российские дипломаты, в том числе министр Сергей Лавров не могли получить визы США для участия в Генассамблее ООН. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила Осторожно Media, что выдача виз ожидается в ближайшее время.

Министерство иностранных дел РФ предпринимает меры для организации визита российской делегации во главе с главой ведомства Сергеем Лавровым на заседание Генассамблею ООН. Препятствуя этому, США нарушают свои обязательства, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «США нарушают свои обязательства. Они обязаны выдавать визы всем, кто едет на заседание Генассамблеи ООН. МИД РФ принимает определенные шаги, чтобы призвать к ответственности организаторов. С другой стороны, еще есть время до Генассамблеи, и можно ожидать, что США выполнят свои обязательства», — отметил Песков. Российские дипломаты, в том числе министр Сергей Лавров не могли получить визы США для участия в Генассамблее ООН. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила Осторожно Media, что выдача виз ожидается в ближайшее время.