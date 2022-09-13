В Кремле прокомментировали нежелание США выдавать визы делегации РФ

В Кремле отреагировали на отказ США в выдаче виз делегации РФ
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
В Кремле прокомментировали нежелание США выдать визы российской делегации для участия в заседании Генассамблеи ООН Фото:

Министерство иностранных дел РФ предпринимает меры для организации визита российской делегации во главе с главой ведомства Сергеем Лавровым на заседание Генассамблею ООН. Препятствуя этому, США нарушают свои обязательства, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«США нарушают свои обязательства. Они обязаны выдавать визы всем, кто едет на заседание Генассамблеи ООН. МИД РФ принимает определенные шаги, чтобы призвать к ответственности организаторов. С другой стороны, еще есть время до Генассамблеи, и можно ожидать, что США выполнят свои обязательства», — отметил Песков.

Российские дипломаты, в том числе министр Сергей Лавров не могли получить визы США для участия в Генассамблее ООН. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила Осторожно Media, что выдача виз ожидается в ближайшее время.

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Министерство иностранных дел РФ предпринимает меры для организации визита российской делегации во главе с главой ведомства Сергеем Лавровым на заседание Генассамблею ООН. Препятствуя этому, США нарушают свои обязательства, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «США нарушают свои обязательства. Они обязаны выдавать визы всем, кто едет на заседание Генассамблеи ООН. МИД РФ принимает определенные шаги, чтобы призвать к ответственности организаторов. С другой стороны, еще есть время до Генассамблеи, и можно ожидать, что США выполнят свои обязательства», — отметил Песков. Российские дипломаты, в том числе министр Сергей Лавров не могли получить визы США для участия в Генассамблее ООН. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила Осторожно Media, что выдача виз ожидается в ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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