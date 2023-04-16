Махонин передал часть ответственности главе своей администрации

17 апреля 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

Александр Смертин теперь в ответе за молодежь Пермского края Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае сменился куратор регионального агентства по делам молодежи. Теперь вместо председателя правительства — губернатора Дмитрия Махонина — координировать работу ведомства будет и. о. руководителя администрации главы региона Александр Смертин. Изменения установлены постановлением, которое подписал губернатор. «Координацию деятельности агентства осуществляет руководитель администрации губернатора Пермского края или заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края», — говорится в документе, размещенном на портале правительства и губернатора Пермского края. Ранее координировал агентство глава кабмина или вице-премьер. Агентство по делам молодежи Пермского края было создано осенью в 2022 году. Оно, как указано на сайте ведомства, стало правопреемником министерства по туризму и молодежной политике в сфере работы с молодежью. Возглавляет структуру Юлия Баландина.

В Пермском крае сменился куратор регионального агентства по делам молодежи. Теперь вместо председателя правительства — губернатора Дмитрия Махонина — координировать работу ведомства будет и. о. руководителя администрации главы региона Александр Смертин. Изменения установлены постановлением, которое подписал губернатор. «Координацию деятельности агентства осуществляет руководитель администрации губернатора Пермского края или заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края», — говорится в документе, размещенном на портале правительства и губернатора Пермского края. Ранее координировал агентство глава кабмина или вице-премьер. Агентство по делам молодежи Пермского края было создано осенью в 2022 году. Оно, как указано на сайте ведомства, стало правопреемником министерства по туризму и молодежной политике в сфере работы с молодежью. Возглавляет структуру Юлия Баландина.