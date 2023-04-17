Курганцы пожаловались в прокуратуру из-за разбитой дороги на кладбище

В селе Колесниково Курганской области жителей не устраивает разбитая дорога на кладбище Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Колесниково Курганской области жители пожаловались в прокуратуру из-за разбитой дороги на кладбище. Обращение также направлено главе Кетовского округа Олегу Язовских, его подписали почти 70 человек. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к администрации Кетово.

«Прошло почти 11 лет, а решение суда (обязывающее отремонтировать дорогу — прим. URA.RU) до сих пор не выполнено в полном объеме. В 2022 году частично сделали изгородь, но в результате этого территорию кладбища искусственно уменьшили и срезали угол в нарушении земельного плана. Мусор не убран. Просим принять меры», — написано в обращении.

Жители также попросили заменить старую асфальтовую дорогу, которая не отвечает требованиям безопасности движения на новую. Сельчане хотели бы встретиться с администрацией для обсуждения проблем. «Мы живем как в вакууме, не знаем о будущем села ничего», — отмечено в документе.

В разговоре с URA.RU глава Олег Язовских рассказал, что власти уже отреагировали на жалобы. Ремонт дороги начат, проведено щебенение. Завершить работы планируют в кротчайшие сроки. Он также отметил, что дорога, по которой ездят люди, не является главной и проходит через поля. Основной проезд существовал всегда, но сейчас его планируют обновить. Редакция пробовала связаться по телефону с прокуратурой Кетовского района, ответ получить не удалось.

Ранее URA.RU писало, что из-за разбитой дороги в Курганской области покойника не смогли довезти до кладбища. Хоронить пришлось в соседнем селе.