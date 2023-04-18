Пьяный ямалец, лишенный прав, протаранил «УАЗ-Патриот»

Мужчину приговорили к одному году восьми месяцам лишения свободы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Яр-Сале (ЯНАО), ранее лишенный прав за пьяную езду, отправится в колонию за рецидив. Мужчина на снегоходе столкнулся с «УАЗ-Патриот». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры округа.

«В январе мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на снегоходе столкнулся с автомобилем „УАЗ Патриот“ и был задержан инспектором ГИБДД», — рассказали в ведомстве. При это ранее нарушитель уже был судим за аналогичное преступление.

По данным прокуратуры, суд приговорил ямальца к одному году восьми месяцам лишения свободы. Кроме того, ему запретили управлять транспортом в течение пяти лет.