18 апреля 2023
17 апреля 2023

Пьяный ямалец, лишенный прав, протаранил «УАЗ-Патриот»

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину приговорили к одному году восьми месяцам лишения свободы
Мужчину приговорили к одному году восьми месяцам лишения свободы Фото:

Житель Яр-Сале (ЯНАО), ранее лишенный прав за пьяную езду, отправится в колонию за рецидив. Мужчина на снегоходе столкнулся с «УАЗ-Патриот». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры округа.

«В январе мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на снегоходе столкнулся с автомобилем „УАЗ Патриот“ и был задержан инспектором ГИБДД», — рассказали в ведомстве. При это ранее нарушитель уже был судим за аналогичное преступление.

По данным прокуратуры, суд приговорил ямальца к одному году восьми месяцам лишения свободы. Кроме того, ему запретили управлять транспортом в течение пяти лет.

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Житель Яр-Сале (ЯНАО), ранее лишенный прав за пьяную езду, отправится в колонию за рецидив. Мужчина на снегоходе столкнулся с «УАЗ-Патриот». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры округа. «В январе мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на снегоходе столкнулся с автомобилем „УАЗ Патриот“ и был задержан инспектором ГИБДД», — рассказали в ведомстве. При это ранее нарушитель уже был судим за аналогичное преступление. По данным прокуратуры, суд приговорил ямальца к одному году восьми месяцам лишения свободы. Кроме того, ему запретили управлять транспортом в течение пяти лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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