21 апреля 2023
20 апреля 2023

В ЯНАО на благотворительной ярмарке собрали более 450 тысяч для участников СВО

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Собранные средства будут направлены на поддержку участников СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В школе № 16 Нового Уренгоя (ЯНАО) прошла благотворительная ярмарка в поддержку участников СВО. В официальном telegram-канале образовательного учреждения сообщается, что на мероприятии удалось собрать 451 746 рублей.

«Необыкновенная атмосфера единения, добра и позитива царила в зимнем дворике школы №16! Наша Благотворительная ярмарка стала большим добрым праздником! Сегодня была собрана сумма: 451 746 руб. Все собранные средства будут направлены на поддержку военнослужащих, находящихся в зоне СВО», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ярмарка собрала более 1300 жителей города. На импровизированных прилавках можно было приобрести разнообразную выпечку, кондитерские изделия, игрушки, украшения, куклы, картины из бисера и многое другое.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) 1 мая пройдет благотворительный марафон по сбору средств на покупку медикаментов и оборудования участникам СВО. Мероприятие планируется провести на площадке школы №17.

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В школе № 16 Нового Уренгоя (ЯНАО) прошла благотворительная ярмарка в поддержку участников СВО. В официальном telegram-канале образовательного учреждения сообщается, что на мероприятии удалось собрать 451 746 рублей. «Необыкновенная атмосфера единения, добра и позитива царила в зимнем дворике школы №16! Наша Благотворительная ярмарка стала большим добрым праздником! Сегодня была собрана сумма: 451 746 руб. Все собранные средства будут направлены на поддержку военнослужащих, находящихся в зоне СВО», — говорится в сообщении. Уточняется, что ярмарка собрала более 1300 жителей города. На импровизированных прилавках можно было приобрести разнообразную выпечку, кондитерские изделия, игрушки, украшения, куклы, картины из бисера и многое другое. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) 1 мая пройдет благотворительный марафон по сбору средств на покупку медикаментов и оборудования участникам СВО. Мероприятие планируется провести на площадке школы №17.
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