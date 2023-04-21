В ЯНАО на благотворительной ярмарке собрали более 450 тысяч для участников СВО

22 апреля 2023 в 21:06 Размер текста - 17 +

Собранные средства будут направлены на поддержку участников СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В школе № 16 Нового Уренгоя (ЯНАО) прошла благотворительная ярмарка в поддержку участников СВО. В официальном telegram-канале образовательного учреждения сообщается, что на мероприятии удалось собрать 451 746 рублей. «Необыкновенная атмосфера единения, добра и позитива царила в зимнем дворике школы №16! Наша Благотворительная ярмарка стала большим добрым праздником! Сегодня была собрана сумма: 451 746 руб. Все собранные средства будут направлены на поддержку военнослужащих, находящихся в зоне СВО», — говорится в сообщении. Уточняется, что ярмарка собрала более 1300 жителей города. На импровизированных прилавках можно было приобрести разнообразную выпечку, кондитерские изделия, игрушки, украшения, куклы, картины из бисера и многое другое. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) 1 мая пройдет благотворительный марафон по сбору средств на покупку медикаментов и оборудования участникам СВО. Мероприятие планируется провести на площадке школы №17.

В школе № 16 Нового Уренгоя (ЯНАО) прошла благотворительная ярмарка в поддержку участников СВО. В официальном telegram-канале образовательного учреждения сообщается, что на мероприятии удалось собрать 451 746 рублей. «Необыкновенная атмосфера единения, добра и позитива царила в зимнем дворике школы №16! Наша Благотворительная ярмарка стала большим добрым праздником! Сегодня была собрана сумма: 451 746 руб. Все собранные средства будут направлены на поддержку военнослужащих, находящихся в зоне СВО», — говорится в сообщении. Уточняется, что ярмарка собрала более 1300 жителей города. На импровизированных прилавках можно было приобрести разнообразную выпечку, кондитерские изделия, игрушки, украшения, куклы, картины из бисера и многое другое. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) 1 мая пройдет благотворительный марафон по сбору средств на покупку медикаментов и оборудования участникам СВО. Мероприятие планируется провести на площадке школы №17.