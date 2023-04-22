Египтянин из ТМУ набрал сто баллов за Тотальный диктант. Фото

23 апреля 2023 в 02:10 Размер текста - 17 +

Студент из Египта уже занял первое место в межвузовской олимпиаде по русскому языку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Иностранный студент Тюменского медицинского университета (ТМУ) четверокурсник из Египта Али Ахмед Атеф Моеин получил сто баллов по результатам Тотального диктанта. Информация об этом появилась на официальном сайте ТМУ. «Студент ТМУ из Египта Али Ахмед Атеф Моеин написал Тотальный диктант на сто балов. Он уже занял первое место в межвузовской олимпиаде по русскому языку. В этом году присоединился к еще одной масштабной акции для иностранцев. В следующем году Али планирует написать диктант вместе с участниками, для которых русский язык является родным», — пишут на сайте университета. Также получили по 97 баллов третьекурсник ТМУ Суарес Варон Джохан Себастьян из Колумбии и слушатель подготовительного отделения Салем Валеед Ахмед Мохаммед из Йемена. Всех отличников и организаторов международной просветительской акции «Тотальный диктант» наградили в ДК «Нефтяник». Ранее в ежегодном образовательном проекте «Тотальном диктанте» принял участие глава Тюмени Руслан Кухарук. Одна из площадок диктанта работала в администрации города, там текст читала ведущая «Радио7» Надежда Антипина.

Иностранный студент Тюменского медицинского университета (ТМУ) четверокурсник из Египта Али Ахмед Атеф Моеин получил сто баллов по результатам Тотального диктанта. Информация об этом появилась на официальном сайте ТМУ. «Студент ТМУ из Египта Али Ахмед Атеф Моеин написал Тотальный диктант на сто балов. Он уже занял первое место в межвузовской олимпиаде по русскому языку. В этом году присоединился к еще одной масштабной акции для иностранцев. В следующем году Али планирует написать диктант вместе с участниками, для которых русский язык является родным», — пишут на сайте университета. Также получили по 97 баллов третьекурсник ТМУ Суарес Варон Джохан Себастьян из Колумбии и слушатель подготовительного отделения Салем Валеед Ахмед Мохаммед из Йемена. Всех отличников и организаторов международной просветительской акции «Тотальный диктант» наградили в ДК «Нефтяник». Ранее в ежегодном образовательном проекте «Тотальном диктанте» принял участие глава Тюмени Руслан Кухарук. Одна из площадок диктанта работала в администрации города, там текст читала ведущая «Радио7» Надежда Антипина.