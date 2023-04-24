В Париже задержали вернувшихся с Украины французов

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, наемник, stock
Во Франции задержали двух граждан за хранение оружия по их возвращению из Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Париже задержали двух активистов по возвращению из Украины. Их задержали после того, как обнаружили при них оружие. Об этом сообщают авторы французской газеты Le Parisien.

«Двое мужчин, арестованы 22 апреля в Париже, по возвращении из Украины. Они связаны с движением французских ультраправых», — пишет обозреватель Денис Кортин. По данным французских журналистов, при мужчинах были автоматы с оптическим прицелом. Их задержали за ношение оружия, так как во Франции запрещено хранение и перевозка такого снаряжения.

Автор материала отмечает, что, по данным французского агентства Mediapart, с начала конфликта на Украине на сторону Киева встали 400 французов. Они взялись за оружие и поехали воевать.

Ранее экс-офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал корреспонденту URA.RU, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) надеются на поддержку Запада. По его словам, Киев рассчитывает, что Европа вышлет своих солдат на помощь. На стороне Украины принимают участие иностранные наемники с начала спецоперации РФ. На Украине убит французский наемник, сообщает RT. Киев начал признавать колоссальные потери, пишет «Национальная служба новостей».

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В Париже задержали двух активистов по возвращению из Украины. Их задержали после того, как обнаружили при них оружие. Об этом сообщают авторы французской газеты Le Parisien. «Двое мужчин, арестованы 22 апреля в Париже, по возвращении из Украины. Они связаны с движением французских ультраправых», — пишет обозреватель Денис Кортин. По данным французских журналистов, при мужчинах были автоматы с оптическим прицелом. Их задержали за ношение оружия, так как во Франции запрещено хранение и перевозка такого снаряжения. Автор материала отмечает, что, по данным французского агентства Mediapart, с начала конфликта на Украине на сторону Киева встали 400 французов. Они взялись за оружие и поехали воевать. Ранее экс-офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал корреспонденту URA.RU, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) надеются на поддержку Запада. По его словам, Киев рассчитывает, что Европа вышлет своих солдат на помощь. На стороне Украины принимают участие иностранные наемники с начала спецоперации РФ. На Украине убит французский наемник, сообщает RT. Киев начал признавать колоссальные потери, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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