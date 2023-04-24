Экс-депутат Кэролайн Норденгрип выступает на стороне ВСУ в зоне спецоперации Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бывшая депутат парламента Швеции Кэролайн Норденгрип уже год участвует в украинском конфликте в составе ВСУ. В ближайшее время она отправится на фронт в звании сержанта. Норденгрип уверена, что должна внести свой вклад.

«Я узнала так много о войне потому, что я заседала в парламентской комиссии по обороне. Когда это началось, я почувствовала, что я должна внести свой вклад», — заявила Каролин Норденгрип. Ее цитирует шведская газета Boras. Экс-депутат заверила, что не сомневалась в принятом решении.

В составе украинской армии в зоне СВО сражается большое количество иностранных наемников. Боевиков из Германии заметили в Запорожской области, передает телеканал 360. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что это совсем молодые люди, на вид около 20 лет.