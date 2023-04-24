Экс-депутат шведского парламента Кэролайн Норденгрип отправилась воевать на Украину. Фото

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Вооруженные силы Украины. stock, военные, украина, ВСУ, stock
Экс-депутат Кэролайн Норденгрип выступает на стороне ВСУ в зоне спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывшая депутат парламента Швеции Кэролайн Норденгрип уже год участвует в украинском конфликте в составе ВСУ. В ближайшее время она отправится на фронт в звании сержанта. Норденгрип уверена, что должна внести свой вклад.

«Я узнала так много о войне потому, что я заседала в парламентской комиссии по обороне. Когда это началось, я почувствовала, что я должна внести свой вклад», — заявила Каролин Норденгрип. Ее цитирует шведская газета Boras. Экс-депутат заверила, что не сомневалась в принятом решении.

В составе украинской армии в зоне СВО сражается большое количество иностранных наемников. Боевиков из Германии заметили в Запорожской области, передает телеканал 360. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что это совсем молодые люди, на вид около 20 лет.

Кэролайн Норденгрип продемонстрировала контракт с Минобороны Украины
Кэролайн Норденгрип продемонстрировала контракт с Минобороны Украины
Фото:

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Бывшая депутат парламента Швеции Кэролайн Норденгрип уже год участвует в украинском конфликте в составе ВСУ. В ближайшее время она отправится на фронт в звании сержанта. Норденгрип уверена, что должна внести свой вклад. «Я узнала так много о войне потому, что я заседала в парламентской комиссии по обороне. Когда это началось, я почувствовала, что я должна внести свой вклад», — заявила Каролин Норденгрип. Ее цитирует шведская газета Boras. Экс-депутат заверила, что не сомневалась в принятом решении. В составе украинской армии в зоне СВО сражается большое количество иностранных наемников. Боевиков из Германии заметили в Запорожской области, передает телеканал 360. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что это совсем молодые люди, на вид около 20 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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