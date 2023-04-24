Бывшая депутат парламента Швеции Кэролайн Норденгрип уже год участвует в украинском конфликте в составе ВСУ. В ближайшее время она отправится на фронт в звании сержанта. Норденгрип уверена, что должна внести свой вклад.
«Я узнала так много о войне потому, что я заседала в парламентской комиссии по обороне. Когда это началось, я почувствовала, что я должна внести свой вклад», — заявила Каролин Норденгрип. Ее цитирует шведская газета Boras. Экс-депутат заверила, что не сомневалась в принятом решении.
В составе украинской армии в зоне СВО сражается большое количество иностранных наемников. Боевиков из Германии заметили в Запорожской области, передает телеканал 360. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что это совсем молодые люди, на вид около 20 лет.
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