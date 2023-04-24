Армия РФ применила «Искандеры» против «Грузинского легиона»

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Первая репетиция юбилейного Парада Победы в Екатеринбурге на 2-ой Новосибирской, военная техника, ракетный комплекс, искандер
Против наемников из «Грузинского легиона» использовали «Искандеры», уточнили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

РФ нанесла ракетный удар комплексом «Искандер» по наемникам из «Грузинского легиона». Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Комплекс „Искандер“ 21 апреля нанес удар по пункту дислокации наемников, размещенных в здании библиотеки в Константиновке (ДНР). Уничтожено до 60 боевиков из „Грузинского легиона“», — сообщает силовое ведомство в своем telegram-канале. Кроме того, 20 человек из группировки получили тяжелые ранения. В министерстве подчеркнули, что у них имеются сведения по каждому наемнику «Грузинского легиона».

В прошлом году Следственный комитет РФ раскрыл личности 24 человек из Грузии, которые воевали на стороне Украины. Тогда был задержан командир «Грузинского легиона» Мамуки Мамулашвили.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. Неоднократно сообщалось, что на стороне Киева воюют иностранные наемники.

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РФ нанесла ракетный удар комплексом «Искандер» по наемникам из «Грузинского легиона». Об этом сообщает Минобороны РФ. «Комплекс „Искандер“ 21 апреля нанес удар по пункту дислокации наемников, размещенных в здании библиотеки в Константиновке (ДНР). Уничтожено до 60 боевиков из „Грузинского легиона“», — сообщает силовое ведомство в своем telegram-канале. Кроме того, 20 человек из группировки получили тяжелые ранения. В министерстве подчеркнули, что у них имеются сведения по каждому наемнику «Грузинского легиона». В прошлом году Следственный комитет РФ раскрыл личности 24 человек из Грузии, которые воевали на стороне Украины. Тогда был задержан командир «Грузинского легиона» Мамуки Мамулашвили. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. Неоднократно сообщалось, что на стороне Киева воюют иностранные наемники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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