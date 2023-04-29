Курганская частная компания продает ростовую фигуру солдата за 100 тысяч рублей. Она выкована из металла, а ее стоимость обусловлена сложной детализацией конструкции, поясняют создатели.
«Продам воина апокалипсиса. Это эксклюзивная работа, выполнена в стиле дизельпанк (поджанр научной фантастики, производная от киберпанка, в антураже 20—40 годов XX века — прим. URA.RU). Фигура изготовлена в единственном образце», — указано в описании модели на сайте Avito.
Ранее сообщалось, что курганские производители выпускают и продают фигурки роботов-близнецов из популярной компьютерной игры Atomic Heart от российских разработчиков. Они были изготовлены по технологии 3D-печати.
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