29 апреля 2023
28 апреля 2023

Большинство жителей Прикамья отказалось от помощи государства

SuperJob: 55% жителей Прикамья не воспользовались правом на налоговый вычет
© Служба новостей «URA.RU»
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Налоговый вычет оформили только 45% жителей Фото:

В Пермском крае 55% жителей не воспользовались правом на налоговый вычет от государства. Налоговый вычет оформили только 45% жителей. Социологический опрос экономически активного населения края проводил сервис SuperJob.

«Основной причиной, из-за которой пермяки не пользуются правом на налоговый вычет, респонденты назвали — сложность сбора пакета подтверждающих документов. Никогда не слышали о возможности вернуть уплаченный в казну НДФЛ — 15% опрошенных жителей Прикамья», — сообщает организатор соцопроса.

Чаще всего оформляют налоговый вычет от государства женщины — 55%. А вот среди мужчин таковых оказалось лишь 37%. Организаторы соцопроса выяснили, что чем выше доход респондентов, тем чаще они пользуются возможностью возврата НДФЛ. Не знают о праве на налоговый вычет 24% горожан моложе 34 лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году действуют новые виды налоговых вычетов. Документы можно подать через работодателя, на сайте налоговой службы, через приложение «Госуслуги» или обратиться в налоговую лично.

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В Пермском крае 55% жителей не воспользовались правом на налоговый вычет от государства. Налоговый вычет оформили только 45% жителей. Социологический опрос экономически активного населения края проводил сервис SuperJob. «Основной причиной, из-за которой пермяки не пользуются правом на налоговый вычет, респонденты назвали — сложность сбора пакета подтверждающих документов. Никогда не слышали о возможности вернуть уплаченный в казну НДФЛ — 15% опрошенных жителей Прикамья», — сообщает организатор соцопроса. Чаще всего оформляют налоговый вычет от государства женщины — 55%. А вот среди мужчин таковых оказалось лишь 37%. Организаторы соцопроса выяснили, что чем выше доход респондентов, тем чаще они пользуются возможностью возврата НДФЛ. Не знают о праве на налоговый вычет 24% горожан моложе 34 лет. Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году действуют новые виды налоговых вычетов. Документы можно подать через работодателя, на сайте налоговой службы, через приложение «Госуслуги» или обратиться в налоговую лично.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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