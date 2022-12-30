Какие виды налогового вычета можно получить в 2023 году и как их оформить

На какие налоговые вычеты имеют право граждане России
В 2023 году появятся новые виды налоговых вычетов, ожидается повышение ставок и сократится срок ожидания получения возвратов. URA.RU приводит информацию о том, какие виды налоговых вычетов можно будет получить в следующем году.
- Документы для налогового вычета можно подать через работодателя, на сайте налоговой службы или через приложение «Госуслуги».
- Для подачи заявления на вычет понадобятся: копия паспорта, ИНН, банковские реквизиты, декларация о доходах, справка 2-НДФЛ. Также нужно приложить платежные документы, подтверждающие расходы.
- Заявление можно подать в течение всего года, но не ранее 1 марта. Налоговый вычет можно получить за последние три года, а имущественный вычет не имеет срока давности.
- Имущественный налоговый вычет можно получить за приобретение земельного участка, за строительство дома, за приобретение готового жилья и за его ремонт. Сумма вычета может составить до 260 тыс. рублей.
- Налоговый вычет полагается за индивидуальный инвестиционный счет, за дорогостоящее лечение и за меценатство. Он может составить до 104 тыс. рублей.
- Также можно оформить вычет за страхование жизни, оформление полиса ДМС участие в негосударственных пенсионных программах и за образование. Возврат может составлять до 15,6 тыс. рублей.
Какие нововведения ожидаются в 2023 году:
Планируется увеличить лимит, с которого производится имущественный налоговый вычет при приобретении недвижимости. Вместо 2 млн лимит поднимется до 4 млн в большинстве российских регионов и до 6 млн в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и в некоторых северных и дальневосточных городах.
- Ожидается повышение ставки налогового вычета на обучение детей в возрасте до 24 лет для их родителей и опекунов. Ставка повысится с 50 тыс. до 120 тыс. рублей.
- Налоговые вычеты можно будет получить по налогу на имущество организаций и земельному налогу для налогоплательщиков, являющихся участниками соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
- Также в России хотят ввести новый налоговый вычет для работающих пенсионеров Сумма вычета может составить до 50%, но не более 25 тыс. рублей.
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