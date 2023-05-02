Reuters анонсировал переговоры по зерновой сделке 3 мая

Переговоры по зерновой сделке пройдут 3 мая. Об этом сообщает агентство Reuters. В переговорах примут участие все члены соглашения.
«Переговоры по сделке при посредничестве ООН запланированы на среду (3 мая — прим. URA.RU), в них участвуют все стороны», — передает Reuters слова источника, знакомого с ситуацией. Источник выразил уверенность, что по результатам переговоров стороны придут к соглашению.
Зерновая сделка позволяет вывозить украинское зерно из страны. Без такого соглашения экспорт зерна становится невозможным из-за присутствия России.
В марте зерновая сделка была продлена на 60 дней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что участники договора не выполнили вторую часть сделки. После атаки Вооруженных сил Украины по Крыму в конце апреля глава республиканского парламента Владимир Константинов предложил расторгнут зерновую сделку. По его словам, Украинцы используют гуманитарный коридор для нападения на позиции РФ, передает «Федеральное агентство новостей».
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