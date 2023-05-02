Reuters анонсировал переговоры по зерновой сделке 3 мая

02 мая 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Переговоры по зерновой сделке пройдут 3 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Переговоры по зерновой сделке пройдут 3 мая. Об этом сообщает агентство Reuters. В переговорах примут участие все члены соглашения. «Переговоры по сделке при посредничестве ООН запланированы на среду (3 мая — прим. URA.RU), в них участвуют все стороны», — передает Reuters слова источника, знакомого с ситуацией. Источник выразил уверенность, что по результатам переговоров стороны придут к соглашению. Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины Зерновая сделка позволяет вывозить украинское зерно из страны. Без такого соглашения экспорт зерна становится невозможным из-за присутствия России. В марте зерновая сделка была продлена на 60 дней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что участники договора не выполнили вторую часть сделки. После атаки Вооруженных сил Украины по Крыму в конце апреля глава республиканского парламента Владимир Константинов предложил расторгнут зерновую сделку. По его словам, Украинцы используют гуманитарный коридор для нападения на позиции РФ, передает «Федеральное агентство новостей».

Переговоры по зерновой сделке пройдут 3 мая. Об этом сообщает агентство Reuters. В переговорах примут участие все члены соглашения. «Переговоры по сделке при посредничестве ООН запланированы на среду (3 мая — прим. URA.RU), в них участвуют все стороны», — передает Reuters слова источника, знакомого с ситуацией. Источник выразил уверенность, что по результатам переговоров стороны придут к соглашению. Зерновая сделка позволяет вывозить украинское зерно из страны. Без такого соглашения экспорт зерна становится невозможным из-за присутствия России. В марте зерновая сделка была продлена на 60 дней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что участники договора не выполнили вторую часть сделки. После атаки Вооруженных сил Украины по Крыму в конце апреля глава республиканского парламента Владимир Константинов предложил расторгнут зерновую сделку. По его словам, Украинцы используют гуманитарный коридор для нападения на позиции РФ, передает «Федеральное агентство новостей».