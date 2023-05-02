Reuters анонсировал переговоры по зерновой сделке 3 мая

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие линии подготовки семенного материала с/х культур в аграрном НИЦ УрО РАН. Екатеринбург, зерно, зернохранилище
Переговоры по зерновой сделке пройдут 3 мая Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Переговоры по зерновой сделке пройдут 3 мая. Об этом сообщает агентство Reuters. В переговорах примут участие все члены соглашения.

«Переговоры по сделке при посредничестве ООН запланированы на среду (3 мая — прим. URA.RU), в них участвуют все стороны», — передает Reuters слова источника, знакомого с ситуацией. Источник выразил уверенность, что по результатам переговоров стороны придут к соглашению.

Новость по теме
Что такое зерновая сделка России и Украины

Зерновая сделка позволяет вывозить украинское зерно из страны. Без такого соглашения экспорт зерна становится невозможным из-за присутствия России.

В марте зерновая сделка была продлена на 60 дней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что участники договора не выполнили вторую часть сделки. После атаки Вооруженных сил Украины по Крыму в конце апреля глава республиканского парламента Владимир Константинов предложил расторгнут зерновую сделку. По его словам, Украинцы используют гуманитарный коридор для нападения на позиции РФ, передает «Федеральное агентство новостей».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Переговоры по зерновой сделке пройдут 3 мая. Об этом сообщает агентство Reuters. В переговорах примут участие все члены соглашения. «Переговоры по сделке при посредничестве ООН запланированы на среду (3 мая — прим. URA.RU), в них участвуют все стороны», — передает Reuters слова источника, знакомого с ситуацией. Источник выразил уверенность, что по результатам переговоров стороны придут к соглашению. Зерновая сделка позволяет вывозить украинское зерно из страны. Без такого соглашения экспорт зерна становится невозможным из-за присутствия России. В марте зерновая сделка была продлена на 60 дней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что участники договора не выполнили вторую часть сделки. После атаки Вооруженных сил Украины по Крыму в конце апреля глава республиканского парламента Владимир Константинов предложил расторгнут зерновую сделку. По его словам, Украинцы используют гуманитарный коридор для нападения на позиции РФ, передает «Федеральное агентство новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...