01 мая 2023

Коммунальная авария в центре Перми оставила без воды более 42 тысяч человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Когда в кранах пермяков появится вода, не сообщают Фото:

В Перми без водоснабжения остались более 42 тысяч жителей. Причиной стала авария на сетях в центре города, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«В связи с аварией на водоводе холодного водоснабжения по адресу: г. Пермь, ул. Смирнова произведено отключение 742 жилых многоквартирных домов с общей численностью населения 42 691 человек», — сообщили журналистам в ведомстве. По данным компании «Новогор-Прикамье», воды нет во всем Индустриальном районе, в микрорайонах Владимирский, Крохалева, Краснова, Октябрьский и Центр Свердловского района, а также в микрорайоне Городские горки в Мотовилихе.

Как ранее рассказывало URA.RU, прорыв на сетях произошел днем 2 мая на углу Комсомольского проспекта и улицы Смирнова. Проезжую часть в районе затопило, на время прекращалось движение трамваев. Очевидцы делились видео в соцсетях.

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В Перми без водоснабжения остались более 42 тысяч жителей. Причиной стала авария на сетях в центре города, сообщили в региональном ГУ МЧС. «В связи с аварией на водоводе холодного водоснабжения по адресу: г. Пермь, ул. Смирнова произведено отключение 742 жилых многоквартирных домов с общей численностью населения 42 691 человек», — сообщили журналистам в ведомстве. По данным компании «Новогор-Прикамье», воды нет во всем Индустриальном районе, в микрорайонах Владимирский, Крохалева, Краснова, Октябрьский и Центр Свердловского района, а также в микрорайоне Городские горки в Мотовилихе. Как ранее рассказывало URA.RU, прорыв на сетях произошел днем 2 мая на углу Комсомольского проспекта и улицы Смирнова. Проезжую часть в районе затопило, на время прекращалось движение трамваев. Очевидцы делились видео в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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