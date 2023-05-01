01 мая 2023

В Перми из-за провала грунта затопило центр города. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дождь и затопленные парки. Екатеринбург, лужа, затопленный парк
Сквер на Комсомольском проспекте затоплен из-за коммунальной аварии Фото:

В Перми затопило Комсомольский проспект. Причиной тому стал провал грунта в районе улиц Комсомольский проспект и Смирнова. Видео произошедшего разместила у себя на личной странице в соцсети «ВКонтакте» Елена Егорова.

«Тихий Компрос плывет», — сопроводила пермячка комментарием свою видеозапись. На кадрах видно, как перекресток улиц Комсомольского проспекта и Смирнова затоплен водой, а очевидцы, находящиеся на месте, кричат, что в месте утечки воды произошел провал.

В пресс-службе «Новогор Прикамье» URA.RU сообщили, что из-за порыва водопровода у жителей Свердловского и Индустриального районов отключена вода. «Сейчас проводится обследование сети и локализация аварийной ситуации», — пояснили в компании.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми затопило Комсомольский проспект. Причиной тому стал провал грунта в районе улиц Комсомольский проспект и Смирнова. Видео произошедшего разместила у себя на личной странице в соцсети «ВКонтакте» Елена Егорова. «Тихий Компрос плывет», — сопроводила пермячка комментарием свою видеозапись. На кадрах видно, как перекресток улиц Комсомольского проспекта и Смирнова затоплен водой, а очевидцы, находящиеся на месте, кричат, что в месте утечки воды произошел провал. В пресс-службе «Новогор Прикамье» URA.RU сообщили, что из-за порыва водопровода у жителей Свердловского и Индустриального районов отключена вода. «Сейчас проводится обследование сети и локализация аварийной ситуации», — пояснили в компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...