Сквер на Комсомольском проспекте затоплен из-за коммунальной аварии Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Перми затопило Комсомольский проспект. Причиной тому стал провал грунта в районе улиц Комсомольский проспект и Смирнова. Видео произошедшего разместила у себя на личной странице в соцсети «ВКонтакте» Елена Егорова.

«Тихий Компрос плывет», — сопроводила пермячка комментарием свою видеозапись. На кадрах видно, как перекресток улиц Комсомольского проспекта и Смирнова затоплен водой, а очевидцы, находящиеся на месте, кричат, что в месте утечки воды произошел провал.

В пресс-службе «Новогор Прикамье» URA.RU сообщили, что из-за порыва водопровода у жителей Свердловского и Индустриального районов отключена вода. «Сейчас проводится обследование сети и локализация аварийной ситуации», — пояснили в компании.