Глава Тюменского района заявилась на праймериз ЕР в гордуму

03 мая 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Светлана Иванова (в центре) подалась на праймериз ЕР в гордуму Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Глава Тюменского района Светлана Иванова заявилась на праймериз «Единой России». Она будет избираться в Тюменскую городскую думу по партийному списку. Ее кандидатура появилась на официальном сайте праймериз ЕР. «Документы она подала, но официального заявления так и не сделала. Несмотря на то, что ее кандидатура на пост спикера думы очевидна, в ЕР продолжают держать интригу, которой уже и не существует», — поделился источник URA.RU. Светлане Ивановой прочат кресло председателя думы еще с марта 2023 года. Она должна заменить в этой должности нынешнего спикера Евгения Заболотного, который, предположительно, перейдет на новое место работы в ТДСК.

Глава Тюменского района Светлана Иванова заявилась на праймериз «Единой России». Она будет избираться в Тюменскую городскую думу по партийному списку. Ее кандидатура появилась на официальном сайте праймериз ЕР. «Документы она подала, но официального заявления так и не сделала. Несмотря на то, что ее кандидатура на пост спикера думы очевидна, в ЕР продолжают держать интригу, которой уже и не существует», — поделился источник URA.RU. Светлане Ивановой прочат кресло председателя думы еще с марта 2023 года. Она должна заменить в этой должности нынешнего спикера Евгения Заболотного, который, предположительно, перейдет на новое место работы в ТДСК.