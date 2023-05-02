Глава Тюменского района заявилась на праймериз ЕР в гордуму

Глава Тюменского района Светлана Иванова заявилась на праймериз «Единой России». Она будет избираться в Тюменскую городскую думу по партийному списку. Ее кандидатура появилась на официальном сайте праймериз ЕР.
«Документы она подала, но официального заявления так и не сделала. Несмотря на то, что ее кандидатура на пост спикера думы очевидна, в ЕР продолжают держать интригу, которой уже и не существует», — поделился источник URA.RU.
Светлане Ивановой прочат кресло председателя думы еще с марта 2023 года. Она должна заменить в этой должности нынешнего спикера Евгения Заболотного, который, предположительно, перейдет на новое место работы в ТДСК.
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