02 мая 2023

Глава Тюменского района заявилась на праймериз ЕР в гордуму

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Посещение ВРИО губернатора Александра Моора строительной площадки Doorhan и открытие спортивной площадки в поселке Московский. Тюмень, моор александр, иванова светлана
Светлана Иванова (в центре) подалась на праймериз ЕР в гордуму Фото:

Глава Тюменского района Светлана Иванова заявилась на праймериз «Единой России». Она будет избираться в Тюменскую городскую думу по партийному списку. Ее кандидатура появилась на официальном сайте праймериз ЕР.

«Документы она подала, но официального заявления так и не сделала. Несмотря на то, что ее кандидатура на пост спикера думы очевидна, в ЕР продолжают держать интригу, которой уже и не существует», — поделился источник URA.RU.

Светлане Ивановой прочат кресло председателя думы еще с марта 2023 года. Она должна заменить в этой должности нынешнего спикера Евгения Заболотного, который, предположительно, перейдет на новое место работы в ТДСК.

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Глава Тюменского района Светлана Иванова заявилась на праймериз «Единой России». Она будет избираться в Тюменскую городскую думу по партийному списку. Ее кандидатура появилась на официальном сайте праймериз ЕР. «Документы она подала, но официального заявления так и не сделала. Несмотря на то, что ее кандидатура на пост спикера думы очевидна, в ЕР продолжают держать интригу, которой уже и не существует», — поделился источник URA.RU. Светлане Ивановой прочат кресло председателя думы еще с марта 2023 года. Она должна заменить в этой должности нынешнего спикера Евгения Заболотного, который, предположительно, перейдет на новое место работы в ТДСК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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