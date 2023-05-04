В горящем селе под Тюмени эвакуировали детдом и дом престарелых

В Тюменской области в селе Успенка из-за сильного пожара эвакуировали людей из детского дома и дома престарелых. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
«Населенный пункт Успенка частично эвакуируется. Уже эвакуированы социальные учреждения — Успенский дом престарелых и Успенский детский дом», — пишут в пресс-службе.
В результате развития серьезного природного пожара произошло возгорание жилых домов. Сейчас на месте работают все подразделения МЧС, подразделения авиалесоохраны и региональной противопожарной службы. Более 120 человек и свыше 50 единиц техники. Для тушения пожара используются два вертолета с водосливными устройствами.
Директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович: «Существует угроза дальнейшего распространения пожара вдоль Московского тракта. Поэтому жителям населенных пунктов Ушакова, Перевалово, Зубарева, Гусева необходимо слушать информацию, которую доводят органы местного самоуправления. В настоящее время проводятся обходы этих населенных пунктов, развешиваются объявления о возможной эвакуации».
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.