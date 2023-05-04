В горящем селе под Тюмени эвакуировали детдом и дом престарелых

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Огонь перекинулся на жилые строения в Успенке Фото:

В Тюменской области в селе Успенка из-за сильного пожара эвакуировали людей из детского дома и дома престарелых. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«Населенный пункт Успенка частично эвакуируется. Уже эвакуированы социальные учреждения — Успенский дом престарелых и Успенский детский дом», — пишут в пресс-службе.

В результате развития серьезного природного пожара произошло возгорание жилых домов. Сейчас на месте работают все подразделения МЧС, подразделения авиалесоохраны и региональной противопожарной службы. Более 120 человек и свыше 50 единиц техники. Для тушения пожара используются два вертолета с водосливными устройствами.

Директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович: «Существует угроза дальнейшего распространения пожара вдоль Московского тракта. Поэтому жителям населенных пунктов Ушакова, Перевалово, Зубарева, Гусева необходимо слушать информацию, которую доводят органы местного самоуправления. В настоящее время проводятся обходы этих населенных пунктов, развешиваются объявления о возможной эвакуации».

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В Тюменской области в селе Успенка из-за сильного пожара эвакуировали людей из детского дома и дома престарелых. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. «Населенный пункт Успенка частично эвакуируется. Уже эвакуированы социальные учреждения — Успенский дом престарелых и Успенский детский дом», — пишут в пресс-службе. В результате развития серьезного природного пожара произошло возгорание жилых домов. Сейчас на месте работают все подразделения МЧС, подразделения авиалесоохраны и региональной противопожарной службы. Более 120 человек и свыше 50 единиц техники. Для тушения пожара используются два вертолета с водосливными устройствами. Директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович: «Существует угроза дальнейшего распространения пожара вдоль Московского тракта. Поэтому жителям населенных пунктов Ушакова, Перевалово, Зубарева, Гусева необходимо слушать информацию, которую доводят органы местного самоуправления. В настоящее время проводятся обходы этих населенных пунктов, развешиваются объявления о возможной эвакуации».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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