В горящем селе под Тюмени эвакуировали детдом и дом престарелых

04 мая 2023 в 21:47 Размер текста - 17 +

Огонь перекинулся на жилые строения в Успенке Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области в селе Успенка из-за сильного пожара эвакуировали людей из детского дома и дома престарелых. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. «Населенный пункт Успенка частично эвакуируется. Уже эвакуированы социальные учреждения — Успенский дом престарелых и Успенский детский дом», — пишут в пресс-службе. В результате развития серьезного природного пожара произошло возгорание жилых домов. Сейчас на месте работают все подразделения МЧС, подразделения авиалесоохраны и региональной противопожарной службы. Более 120 человек и свыше 50 единиц техники. Для тушения пожара используются два вертолета с водосливными устройствами. Директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович: «Существует угроза дальнейшего распространения пожара вдоль Московского тракта. Поэтому жителям населенных пунктов Ушакова, Перевалово, Зубарева, Гусева необходимо слушать информацию, которую доводят органы местного самоуправления. В настоящее время проводятся обходы этих населенных пунктов, развешиваются объявления о возможной эвакуации».

В Тюменской области в селе Успенка из-за сильного пожара эвакуировали людей из детского дома и дома престарелых. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. «Населенный пункт Успенка частично эвакуируется. Уже эвакуированы социальные учреждения — Успенский дом престарелых и Успенский детский дом», — пишут в пресс-службе. В результате развития серьезного природного пожара произошло возгорание жилых домов. Сейчас на месте работают все подразделения МЧС, подразделения авиалесоохраны и региональной противопожарной службы. Более 120 человек и свыше 50 единиц техники. Для тушения пожара используются два вертолета с водосливными устройствами. Директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович: «Существует угроза дальнейшего распространения пожара вдоль Московского тракта. Поэтому жителям населенных пунктов Ушакова, Перевалово, Зубарева, Гусева необходимо слушать информацию, которую доводят органы местного самоуправления. В настоящее время проводятся обходы этих населенных пунктов, развешиваются объявления о возможной эвакуации».