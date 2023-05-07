Движение ограничат с 10:00 до 12:00 Фото: Московец Илья © URA.RU

В Тюмени 9 мая ограничат движение автомобилей по улице Механической от дома №27 до улицы Максима Горького. Об этом сообщили в пресс-службе информационного центра Правительства Тюменской области.

«Будет прекращено движение с 08:00 до 19:00 по улице Механической от дома №27 и до улицы Максима Горького. Движение планируют ограничить с 10:00 до 12:00 по маршруту, по которому пройдут колонны военной техники», — пишут в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что в День Победы 9 мая на улицах Тюмени пройдет парад военной техники. Колонна преодолеет маршрут длиной более 38 километров.