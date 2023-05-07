07 мая 2023

В центре Тюмени 9 мая перекроют улицу. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Колонна военной техники. Екатеринбург, перекрыли дорогу, инспектор дпс, дпс
Движение ограничат с 10:00 до 12:00 Фото:

В Тюмени 9 мая ограничат движение автомобилей по улице Механической от дома №27 до улицы Максима Горького. Об этом сообщили в пресс-службе информационного центра Правительства Тюменской области.

«Будет прекращено движение с 08:00 до 19:00 по улице Механической от дома №27 и до улицы Максима Горького. Движение планируют ограничить с 10:00 до 12:00 по маршруту, по которому пройдут колонны военной техники», — пишут в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что в День Победы 9 мая на улицах Тюмени пройдет парад военной техники. Колонна преодолеет маршрут длиной более 38 километров.

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В Тюмени 9 мая ограничат движение автомобилей по улице Механической от дома №27 до улицы Максима Горького. Об этом сообщили в пресс-службе информационного центра Правительства Тюменской области. «Будет прекращено движение с 08:00 до 19:00 по улице Механической от дома №27 и до улицы Максима Горького. Движение планируют ограничить с 10:00 до 12:00 по маршруту, по которому пройдут колонны военной техники», — пишут в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что в День Победы 9 мая на улицах Тюмени пройдет парад военной техники. Колонна преодолеет маршрут длиной более 38 километров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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