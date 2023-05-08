В Госдепе США не поддержали заявление Киева об убийстве русских во всем мире

08 мая 2023 в 23:18 Размер текста - 17 +

В США не поддержали слова украинской стороны о геноциде русских Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США не потворствует убийству мирных граждан. Об этом заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател после слов главы украинской разведки Кирилла Буданова о том, что киевский режим будет проталкивать геноцид русского народа во всем мире. «Мы заявляли, что не потворствуем нападениям на гражданских лиц ни в России, ни на Украине, ни в любой другой части мира. Так будет и впредь», — сообщил Пател в ходе брифинга, видео которого опубликовано на сайте Госдепа. Ранее издание Yahoo News опубликовало заявление главы украинской разведки Кирилл Буданова о том, что киевский режим будет проталкивать геноцид русского народа во всем мире. Кроме того, журналисты издания Global Research писали, что украинские власти намерены избавиться от этнических русских.

США не потворствует убийству мирных граждан. Об этом заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател после слов главы украинской разведки Кирилла Буданова о том, что киевский режим будет проталкивать геноцид русского народа во всем мире. «Мы заявляли, что не потворствуем нападениям на гражданских лиц ни в России, ни на Украине, ни в любой другой части мира. Так будет и впредь», — сообщил Пател в ходе брифинга, видео которого опубликовано на сайте Госдепа. Ранее издание Yahoo News опубликовало заявление главы украинской разведки Кирилл Буданова о том, что киевский режим будет проталкивать геноцид русского народа во всем мире. Кроме того, журналисты издания Global Research писали, что украинские власти намерены избавиться от этнических русских.