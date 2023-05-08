США не потворствует убийству мирных граждан. Об этом заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател после слов главы украинской разведки Кирилла Буданова о том, что киевский режим будет проталкивать геноцид русского народа во всем мире.
«Мы заявляли, что не потворствуем нападениям на гражданских лиц ни в России, ни на Украине, ни в любой другой части мира. Так будет и впредь», —
Ранее издание Yahoo News опубликовало заявление главы украинской разведки Кирилл Буданова о том, что киевский режим будет проталкивать геноцид русского народа во всем мире. Кроме того, журналисты издания Global Research писали, что украинские власти намерены избавиться от этнических русских.
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