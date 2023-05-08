В Госдепе США не поддержали заявление Киева об убийстве русских во всем мире

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В США не поддержали слова украинской стороны о геноциде русских Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США не потворствует убийству мирных граждан. Об этом заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател после слов главы украинской разведки Кирилла Буданова о том, что киевский режим будет проталкивать геноцид русского народа во всем мире.

«Мы заявляли, что не потворствуем нападениям на гражданских лиц ни в России, ни на Украине, ни в любой другой части мира. Так будет и впредь», — сообщил Пател в ходе брифинга, видео которого опубликовано на сайте Госдепа.

Ранее издание Yahoo News опубликовало заявление главы украинской разведки Кирилл Буданова о том, что киевский режим будет проталкивать геноцид русского народа во всем мире. Кроме того, журналисты издания Global Research писали, что украинские власти намерены избавиться от этнических русских.

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США не потворствует убийству мирных граждан. Об этом заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател после слов главы украинской разведки Кирилла Буданова о том, что киевский режим будет проталкивать геноцид русского народа во всем мире. «Мы заявляли, что не потворствуем нападениям на гражданских лиц ни в России, ни на Украине, ни в любой другой части мира. Так будет и впредь», — сообщил Пател в ходе брифинга, видео которого опубликовано на сайте Госдепа. Ранее издание Yahoo News опубликовало заявление главы украинской разведки Кирилл Буданова о том, что киевский режим будет проталкивать геноцид русского народа во всем мире. Кроме того, журналисты издания Global Research писали, что украинские власти намерены избавиться от этнических русских.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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