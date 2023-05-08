РИАН: бойцам ВСУ дают психотропные препараты после ударов «Солнцепеков»

09 мая 2023 в 07:20 Размер текста - 17 +

У бойцов ВСУ возрастает чувство паники после ударов российских «Солнцепеков», заявил активист подполья из Николаева Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) раздают своим солдатам психотропные вещества, чтобы снизить ощущение паники от ударов российских ТОС-1А «Солнцепек». Об этом заявил активист подполья из Николаева, ссылаясь на своего мобилизованного товарища. «Чтобы панику немного притушить, им начали выдавать американские психотропы — это такие круглые, розового цвета, таблетки без маркировки. Начали еще давать такую дрянь под названием „Фен“, они ее нюхают — и спустя пару суток у них пропадает чувство усталости и начинается прилив сил», — заявил подпольщик РИА Новости. Мобилизованный товарищ подпольщика отметил, что после российских атак из «Солнцепека» у бойцов ВСУ случаются приступы паники. Сам подпольщик заключил, что после приема запрещенных веществ украинские солдаты долго не могут уснуть. Подпольщик также отметил, что после приема веществ у бойцов ВСУ начинаются проблемы со здоровьем. Так, среди осложнений он отметил потерю памяти и проблемы с сосудами. В апреле военный корреспондент Семен Еремин рассказал о преимуществах «Солнцепека». По его словам, огнеметная система является одной из важных составляющих «взлома» некоторых позиций.

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) раздают своим солдатам психотропные вещества, чтобы снизить ощущение паники от ударов российских ТОС-1А «Солнцепек». Об этом заявил активист подполья из Николаева, ссылаясь на своего мобилизованного товарища. «Чтобы панику немного притушить, им начали выдавать американские психотропы — это такие круглые, розового цвета, таблетки без маркировки. Начали еще давать такую дрянь под названием „Фен“, они ее нюхают — и спустя пару суток у них пропадает чувство усталости и начинается прилив сил», — заявил подпольщик РИА Новости. Мобилизованный товарищ подпольщика отметил, что после российских атак из «Солнцепека» у бойцов ВСУ случаются приступы паники. Сам подпольщик заключил, что после приема запрещенных веществ украинские солдаты долго не могут уснуть. Подпольщик также отметил, что после приема веществ у бойцов ВСУ начинаются проблемы со здоровьем. Так, среди осложнений он отметил потерю памяти и проблемы с сосудами. В апреле военный корреспондент Семен Еремин рассказал о преимуществах «Солнцепека». По его словам, огнеметная система является одной из важных составляющих «взлома» некоторых позиций.