08 мая 2023

РИАН: бойцам ВСУ дают психотропные препараты после ударов «Солнцепеков»

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Армия, разное, архив. Пермь, артобстрел, боевые действия, солнцепек, сво, армия россии, выстрел ракеты
У бойцов ВСУ возрастает чувство паники после ударов российских «Солнцепеков», заявил активист подполья из Николаева Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) раздают своим солдатам психотропные вещества, чтобы снизить ощущение паники от ударов российских ТОС-1А «Солнцепек». Об этом заявил активист подполья из Николаева, ссылаясь на своего мобилизованного товарища.

«Чтобы панику немного притушить, им начали выдавать американские психотропы — это такие круглые, розового цвета, таблетки без маркировки. Начали еще давать такую дрянь под названием „Фен“, они ее нюхают — и спустя пару суток у них пропадает чувство усталости и начинается прилив сил», — заявил подпольщик РИА Новости. Мобилизованный товарищ подпольщика отметил, что после российских атак из «Солнцепека» у бойцов ВСУ случаются приступы паники. Сам подпольщик заключил, что после приема запрещенных веществ украинские солдаты долго не могут уснуть.

Подпольщик также отметил, что после приема веществ у бойцов ВСУ начинаются проблемы со здоровьем. Так, среди осложнений он отметил потерю памяти и проблемы с сосудами.

В апреле военный корреспондент Семен Еремин рассказал о преимуществах «Солнцепека». По его словам, огнеметная система является одной из важных составляющих «взлома» некоторых позиций.

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Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) раздают своим солдатам психотропные вещества, чтобы снизить ощущение паники от ударов российских ТОС-1А «Солнцепек». Об этом заявил активист подполья из Николаева, ссылаясь на своего мобилизованного товарища. «Чтобы панику немного притушить, им начали выдавать американские психотропы — это такие круглые, розового цвета, таблетки без маркировки. Начали еще давать такую дрянь под названием „Фен“, они ее нюхают — и спустя пару суток у них пропадает чувство усталости и начинается прилив сил», — заявил подпольщик РИА Новости. Мобилизованный товарищ подпольщика отметил, что после российских атак из «Солнцепека» у бойцов ВСУ случаются приступы паники. Сам подпольщик заключил, что после приема запрещенных веществ украинские солдаты долго не могут уснуть. Подпольщик также отметил, что после приема веществ у бойцов ВСУ начинаются проблемы со здоровьем. Так, среди осложнений он отметил потерю памяти и проблемы с сосудами. В апреле военный корреспондент Семен Еремин рассказал о преимуществах «Солнцепека». По его словам, огнеметная система является одной из важных составляющих «взлома» некоторых позиций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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