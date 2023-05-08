РИАН: бойцам ВСУ дают психотропные препараты после ударов «Солнцепеков»

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) раздают своим солдатам психотропные вещества, чтобы снизить ощущение паники от ударов российских ТОС-1А «Солнцепек». Об этом заявил активист подполья из Николаева, ссылаясь на своего мобилизованного товарища.
«Чтобы панику немного притушить, им начали выдавать американские психотропы — это такие круглые, розового цвета, таблетки без маркировки. Начали еще давать такую дрянь под названием „Фен“, они ее нюхают — и спустя пару суток у них пропадает чувство усталости и начинается прилив сил», — заявил подпольщик РИА Новости. Мобилизованный товарищ подпольщика отметил, что после российских атак из «Солнцепека» у бойцов ВСУ случаются приступы паники. Сам подпольщик заключил, что после приема запрещенных веществ украинские солдаты долго не могут уснуть.
Подпольщик также отметил, что после приема веществ у бойцов ВСУ начинаются проблемы со здоровьем. Так, среди осложнений он отметил потерю памяти и проблемы с сосудами.
В апреле военный корреспондент Семен Еремин рассказал о преимуществах «Солнцепека». По его словам, огнеметная система является одной из важных составляющих «взлома» некоторых позиций.
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