Столтенберг признал уязвимость Европы перед военными угрозами

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, столтенберг йенс
Столтенберг заявил, что ЕС не может защитить Европу Фото:

Евросоюз не способен защитить Европу, так как восемьдесят процентов военной поддержки НАТО приходится на страны, не входящие в союз. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы приветствуем усилия Европейского союза в области обороны. Чего мы должны избегать, так это дублирования и конкуренции, отчасти потому, что ЕС не может защитить Европу. Восемьдесят процентов оборонных расходов НАТО приходится на страны, не входящие в ЕС», — сказал Столтенберг в интервью газете Washington Post.

Страны НАТО и Европейского союза активно поддерживают Украину на фоне российской спецоперации. Обозреватель Йоханнес Стерн писал, что все больше стран Запада вовлекаются в конфликт. Отдельно он выделил США, Германию и Великобританию. По его словам, поддержка Украины со стороны НАТО может привести к уничтожению всей Европы и, возможно, всей планеты.

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Евросоюз не способен защитить Европу, так как восемьдесят процентов военной поддержки НАТО приходится на страны, не входящие в союз. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «Мы приветствуем усилия Европейского союза в области обороны. Чего мы должны избегать, так это дублирования и конкуренции, отчасти потому, что ЕС не может защитить Европу. Восемьдесят процентов оборонных расходов НАТО приходится на страны, не входящие в ЕС», — сказал Столтенберг в интервью газете Washington Post. Страны НАТО и Европейского союза активно поддерживают Украину на фоне российской спецоперации. Обозреватель Йоханнес Стерн писал, что все больше стран Запада вовлекаются в конфликт. Отдельно он выделил США, Германию и Великобританию. По его словам, поддержка Украины со стороны НАТО может привести к уничтожению всей Европы и, возможно, всей планеты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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