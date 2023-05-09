Столтенберг признал уязвимость Европы перед военными угрозами 09 мая 2023 в 21:40 Размер текста - 17 + Столтенберг заявил, что ЕС не может защитить Европу Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Евросоюз не способен защитить Европу, так как восемьдесят процентов военной поддержки НАТО приходится на страны, не входящие в союз. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «Мы приветствуем усилия Европейского союза в области обороны. Чего мы должны избегать, так это дублирования и конкуренции, отчасти потому, что ЕС не может защитить Европу. Восемьдесят процентов оборонных расходов НАТО приходится на страны, не входящие в ЕС», — сказал Столтенберг в интервью газете Washington Post . Страны НАТО и Европейского союза активно поддерживают Украину на фоне российской спецоперации. Обозреватель Йоханнес Стерн писал, что все больше стран Запада вовлекаются в конфликт. Отдельно он выделил США, Германию и Великобританию. По его словам, поддержка Украины со стороны НАТО может привести к уничтожению всей Европы и, возможно, всей планеты. Евросоюз не способен защитить Европу, так как восемьдесят процентов военной поддержки НАТО приходится на страны, не входящие в союз. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «Мы приветствуем усилия Европейского союза в области обороны. Чего мы должны избегать, так это дублирования и конкуренции, отчасти потому, что ЕС не может защитить Европу. Восемьдесят процентов оборонных расходов НАТО приходится на страны, не входящие в ЕС», — сказал Столтенберг в интервью газете Washington Post. Страны НАТО и Европейского союза активно поддерживают Украину на фоне российской спецоперации. Обозреватель Йоханнес Стерн писал, что все больше стран Запада вовлекаются в конфликт. Отдельно он выделил США, Германию и Великобританию. По его словам, поддержка Украины со стороны НАТО может привести к уничтожению всей Европы и, возможно, всей планеты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям