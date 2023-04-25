WSWS: желание НАТО воевать с Россией уничтожит Европу

26 апреля 2023 в 08:26 Размер текста - 17 +

НАТО готовится к войне с РФ, пишет обозреватель Йоханнес Стерн Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Прямой конфликт НАТО с Россией может привести к уничтожению всей Европы и, возможно, всей планеты. Об этом заявил обозреватель Йоханнес Стерн. «Прямой конфликт с Россией означал бы уничтожение всей Европы и, возможно, всей планеты. <…> Становится очевидным, что страны НАТО готовятся к длительной войне на истощение с Россией», — подчеркнул автор материала , опубликованного на веб-сайте Международного комитета Четвертого Интернационала (World Socialist Web Site, WSWS). Стерн уточнил, что все больше стран Запада вовлекаются в конфликт на Украине. Отдельно он выделил США, Германию и Великобританию. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, страны оказывают поддержку, связанную с противовоздушной обороной, танками, артиллерией, военными средствами и боеприпасами. США и другие страны Запада помогают Киеву финансами и вооружением с начала спецоперации РФ. На стороне Украины воюют наемники из стран НАТО. Глава МИД РФ уточнял, что Россия не простит Вашингтон за его поведение, пишет «Национальная служба новостей». Политолог Ростислав Ищенко заявлял, что НАТО могут спровоцировать РФ начать прямую войну с альянсом, сообщает MK.RU.

Прямой конфликт НАТО с Россией может привести к уничтожению всей Европы и, возможно, всей планеты. Об этом заявил обозреватель Йоханнес Стерн. «Прямой конфликт с Россией означал бы уничтожение всей Европы и, возможно, всей планеты. <…> Становится очевидным, что страны НАТО готовятся к длительной войне на истощение с Россией», — подчеркнул автор материала, опубликованного на веб-сайте Международного комитета Четвертого Интернационала (World Socialist Web Site, WSWS). Стерн уточнил, что все больше стран Запада вовлекаются в конфликт на Украине. Отдельно он выделил США, Германию и Великобританию. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, страны оказывают поддержку, связанную с противовоздушной обороной, танками, артиллерией, военными средствами и боеприпасами. США и другие страны Запада помогают Киеву финансами и вооружением с начала спецоперации РФ. На стороне Украины воюют наемники из стран НАТО. Глава МИД РФ уточнял, что Россия не простит Вашингтон за его поведение, пишет «Национальная служба новостей». Политолог Ростислав Ищенко заявлял, что НАТО могут спровоцировать РФ начать прямую войну с альянсом, сообщает MK.RU.