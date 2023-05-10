Магазин заработал с открытия ТЦ
В тюменском ТРЦ «Кристалл» 11 мая под брендом Ecru открылся магазин сети Bershka. Об этом сообщили в администрации торгового центра. Ранее магазины сети Inditex, куда входит Bershka, в марте 2022 года объявили о своем уходе с российского рынка.
«Сегодня открылся Ecru. Он будет на месте бывшей Bershka», — коротко ответил администратор «Кристалла».
Ранее в Тюмени под новыми названиями уже открылись другие магазины сети Inditex. Бренд Dub — бывший Pull & Bear и MAAG — прежняя Zara.
Магазин заработал 11 мая
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!