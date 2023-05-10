10 мая 2023

В Тюмени открылся аналог ушедшего из России магазина Bershka. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытые магазины в ТЦ Кристалл. Тюмень, торговый центр, тц
Магазин заработал с открытия ТЦ Фото:

В тюменском ТРЦ «Кристалл» 11 мая под брендом Ecru открылся магазин сети Bershka. Об этом сообщили в администрации торгового центра. Ранее магазины сети Inditex, куда входит Bershka, в марте 2022 года объявили о своем уходе с российского рынка.

«Сегодня открылся Ecru. Он будет на месте бывшей Bershka», — коротко ответил администратор «Кристалла».

Ранее в Тюмени под новыми названиями уже открылись другие магазины сети Inditex. Бренд Dub — бывший Pull & Bear и MAAG — прежняя Zara.

Магазин заработал 11 мая
Магазин заработал 11 мая
Фото:

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В тюменском ТРЦ «Кристалл» 11 мая под брендом Ecru открылся магазин сети Bershka. Об этом сообщили в администрации торгового центра. Ранее магазины сети Inditex, куда входит Bershka, в марте 2022 года объявили о своем уходе с российского рынка. «Сегодня открылся Ecru. Он будет на месте бывшей Bershka», — коротко ответил администратор «Кристалла». Ранее в Тюмени под новыми названиями уже открылись другие магазины сети Inditex. Бренд Dub — бывший Pull & Bear и MAAG — прежняя Zara.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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