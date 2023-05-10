Магазин заработал с открытия ТЦ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В тюменском ТРЦ «Кристалл» 11 мая под брендом Ecru открылся магазин сети Bershka. Об этом сообщили в администрации торгового центра. Ранее магазины сети Inditex, куда входит Bershka, в марте 2022 года объявили о своем уходе с российского рынка.

«Сегодня открылся Ecru. Он будет на месте бывшей Bershka», — коротко ответил администратор «Кристалла».

Ранее в Тюмени под новыми названиями уже открылись другие магазины сети Inditex. Бренд Dub — бывший Pull & Bear и MAAG — прежняя Zara.