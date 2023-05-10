Длинный глист находился под крышкой жестяной банки
Жительница Березников (Пермский край) обнаружила в длинного глиста в рыбной консерве. Фотографию паразита и самой консервы женщина опубликовала в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте».
«Купили в „Светофоре“ печень минтая с сюрпризом. Будьте осторожнее», — предостерегла пермячка горожан.
В комментариях пермяки предположили, как именно червь попал в банку. «Печень минтая — среда обитания глистов. Он просто живучий не поддался термической обработке», — написал Сергей Чащин. В магазине «Светофор» URA.RU сообщили, что проведут проверку продукции данного производителя.
Длинный червь оказался спрятан под крышкой консервной банки
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