10 мая 2023

Пермячка обнаружила в рыбной консерве паразита. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство рыбных консерв. Салехард, продукты, питание, консервная банка
Длинный глист находился под крышкой жестяной банки Фото:

Жительница Березников (Пермский край) обнаружила в длинного глиста в рыбной консерве. Фотографию паразита и самой консервы женщина опубликовала в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Купили в „Светофоре“ печень минтая с сюрпризом. Будьте осторожнее», — предостерегла пермячка горожан.

В комментариях пермяки предположили, как именно червь попал в банку. «Печень минтая — среда обитания глистов. Он просто живучий не поддался термической обработке», — написал Сергей Чащин. В магазине «Светофор» URA.RU сообщили, что проведут проверку продукции данного производителя.

Длинный червь оказался спрятан под крышкой консервной банки
Длинный червь оказался спрятан под крышкой консервной банки
Фото:

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Жительница Березников (Пермский край) обнаружила в длинного глиста в рыбной консерве. Фотографию паразита и самой консервы женщина опубликовала в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Купили в „Светофоре“ печень минтая с сюрпризом. Будьте осторожнее», — предостерегла пермячка горожан. В комментариях пермяки предположили, как именно червь попал в банку. «Печень минтая — среда обитания глистов. Он просто живучий не поддался термической обработке», — написал Сергей Чащин. В магазине «Светофор» URA.RU сообщили, что проведут проверку продукции данного производителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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