Житель Перми за 170 тысяч рублей продает действующее производство гипсовых форм и аромасвечей. Причиной продажи послужила нехватка времени, сообщается в объявлении на «Авито» в разделе «Готовый бизнес».
«Продам весь комплект оборудования, товарный остаток, полуфабрикаты. В стоимость входит много силиконовых форм для отливки. Плиты и емкости для плавления воска. Готовые контейнеры из гипса для заливки свечей около 500 штук, упаковка. Разработанный логотип, качественные фотоматериалы. Красивый, творческий и современный бизнес продаю из-за нехватки времени. Цена — 170 тысяч рублей», — сообщается в объявлении.
Уточняется, что для производства необходимо подыскать помещение площадью около 30 квадратных метров. Новому собственнику продавец готов объяснить весь технологический процесс и передать контакты лучших поставщиков.
Ранее URA.RU рассказывало, что житель Перми продает за 1,9 млн рублей готовый бизнес по производству пластиковых изделий. Причиной продажи послужили личные обстоятельства.
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