10 мая 2023

Пермяк из-за нехватки времени избавляется от творческого бизнеса. Фото

Житель Перми за 170 тысяч рублей продает производство аромасвечей
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, свечи, огонь, канделябр, свет в квартире
Изготовленные свечи продаются через маркетплейсы Фото:

Житель Перми за 170 тысяч рублей продает действующее производство гипсовых форм и аромасвечей. Причиной продажи послужила нехватка времени, сообщается в объявлении на «Авито» в разделе «Готовый бизнес».

«Продам весь комплект оборудования, товарный остаток, полуфабрикаты. В стоимость входит много силиконовых форм для отливки. Плиты и емкости для плавления воска. Готовые контейнеры из гипса для заливки свечей около 500 штук, упаковка. Разработанный логотип, качественные фотоматериалы. Красивый, творческий и современный бизнес продаю из-за нехватки времени. Цена — 170 тысяч рублей», — сообщается в объявлении.

Уточняется, что для производства необходимо подыскать помещение площадью около 30 квадратных метров. Новому собственнику продавец готов объяснить весь технологический процесс и передать контакты лучших поставщиков.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель Перми продает за 1,9 млн рублей готовый бизнес по производству пластиковых изделий. Причиной продажи послужили личные обстоятельства.

В стоимость бизнеса входит товарный остаток
В стоимость бизнеса входит товарный остаток
Фото:

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Житель Перми за 170 тысяч рублей продает действующее производство гипсовых форм и аромасвечей. Причиной продажи послужила нехватка времени, сообщается в объявлении на «Авито» в разделе «Готовый бизнес». «Продам весь комплект оборудования, товарный остаток, полуфабрикаты. В стоимость входит много силиконовых форм для отливки. Плиты и емкости для плавления воска. Готовые контейнеры из гипса для заливки свечей около 500 штук, упаковка. Разработанный логотип, качественные фотоматериалы. Красивый, творческий и современный бизнес продаю из-за нехватки времени. Цена — 170 тысяч рублей», — сообщается в объявлении. Уточняется, что для производства необходимо подыскать помещение площадью около 30 квадратных метров. Новому собственнику продавец готов объяснить весь технологический процесс и передать контакты лучших поставщиков. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Перми продает за 1,9 млн рублей готовый бизнес по производству пластиковых изделий. Причиной продажи послужили личные обстоятельства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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