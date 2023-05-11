11 мая 2023

Власти ХМАО объявили сроки подачи отопления после аварии на заводе «СИБУРа»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комарова и Якушев. ГПЗ. Нижневартовск, газ, факел, гпз, газоперерабатывающий завод
На заводе «СИБУРа» в ХМАО произошла авария Фото:

В ХМАО объявили сроки окончания аварийных работ на заводе «СИБУРа» — Южно-Балыкском ГПЗ. Из-за аварии Пыть-Ях остался без отопления и горячей воды. Telegram-канал Депстроя и ЖКХ Югры сообщает, что коммунальные сети восстановят до 20 часов вечера.

«В связи с проведением аварийных работ на Южно-Балыкском ГПЗ были снижены параметры подачи газа для поддержания работоспособности систем МУП „УГХ“. До 20.00 подача коммунальных ресурсов будет полностью восстановлена», — указано в публикации.

Авария на ГПЗ произошла в блоке осушки попутного нефтяного газа, никто из сотрудников не пострадал. Из-за ремонтных работ подача газа в котельные города была снижена, и жители Пыть-Яха остались без тепла и горячей воды.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) возобновили подачу горячей воды и тепла в жилые дома, оставшиеся без ресурсов из-за аварии на магистральной теплосети. Информация об этом опубликована в telegram-канале администрации города.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО объявили сроки окончания аварийных работ на заводе «СИБУРа» — Южно-Балыкском ГПЗ. Из-за аварии Пыть-Ях остался без отопления и горячей воды. Telegram-канал Депстроя и ЖКХ Югры сообщает, что коммунальные сети восстановят до 20 часов вечера. «В связи с проведением аварийных работ на Южно-Балыкском ГПЗ были снижены параметры подачи газа для поддержания работоспособности систем МУП „УГХ“. До 20.00 подача коммунальных ресурсов будет полностью восстановлена», — указано в публикации. Авария на ГПЗ произошла в блоке осушки попутного нефтяного газа, никто из сотрудников не пострадал. Из-за ремонтных работ подача газа в котельные города была снижена, и жители Пыть-Яха остались без тепла и горячей воды. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) возобновили подачу горячей воды и тепла в жилые дома, оставшиеся без ресурсов из-за аварии на магистральной теплосети. Информация об этом опубликована в telegram-канале администрации города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...