Власти ХМАО объявили сроки подачи отопления после аварии на заводе «СИБУРа»

На заводе «СИБУРа» в ХМАО произошла авария Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ХМАО объявили сроки окончания аварийных работ на заводе «СИБУРа» — Южно-Балыкском ГПЗ. Из-за аварии Пыть-Ях остался без отопления и горячей воды. Telegram-канал Депстроя и ЖКХ Югры сообщает, что коммунальные сети восстановят до 20 часов вечера.

«В связи с проведением аварийных работ на Южно-Балыкском ГПЗ были снижены параметры подачи газа для поддержания работоспособности систем МУП „УГХ“. До 20.00 подача коммунальных ресурсов будет полностью восстановлена», — указано в публикации.

Авария на ГПЗ произошла в блоке осушки попутного нефтяного газа, никто из сотрудников не пострадал. Из-за ремонтных работ подача газа в котельные города была снижена, и жители Пыть-Яха остались без тепла и горячей воды.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) возобновили подачу горячей воды и тепла в жилые дома, оставшиеся без ресурсов из-за аварии на магистральной теплосети. Информация об этом опубликована в telegram-канале администрации города.