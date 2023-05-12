В Екатеринбурге при пожаре на балконе пострадал человек 13 мая 2023 в 11:17 Размер текста - 17 + Спасатели за несколько минут потушили пожар (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге на Самоцветном бульваре горел балкон квартиры, пострадал один человек. Об этом URA.RU сообщили в МЧС Свердловской области. «В 9:38 поступило сообщение о пожаре на бульваре Самоцветный. На площади 6 квадратных метров горел балкон квартиры на 5 этаже 10-этажного многоквартирного дома. Один человек пострадал», — рассказали в пресс-службе ведомства. В МЧС добавили, что до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 20 человек. В тушении пожара участвовали 17 человек и четыре единицы техники. «В 10:01 спасатели локализовали возгорание. В 10:04 открытое горение было ликвидировано», — сообщили в ведомстве. В Екатеринбурге на Самоцветном бульваре горел балкон квартиры, пострадал один человек. Об этом URA.RU сообщили в МЧС Свердловской области. «В 9:38 поступило сообщение о пожаре на бульваре Самоцветный. На площади 6 квадратных метров горел балкон квартиры на 5 этаже 10-этажного многоквартирного дома. Один человек пострадал», — рассказали в пресс-службе ведомства. В МЧС добавили, что до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 20 человек. В тушении пожара участвовали 17 человек и четыре единицы техники. «В 10:01 спасатели локализовали возгорание. В 10:04 открытое горение было ликвидировано», — сообщили в ведомстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям