12 мая 2023

В Екатеринбурге при пожаре на балконе пострадал человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Воровского. Тюмень , пожарная лестница, пожарные
Спасатели за несколько минут потушили пожар (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Самоцветном бульваре горел балкон квартиры, пострадал один человек. Об этом URA.RU сообщили в МЧС Свердловской области.

«В 9:38 поступило сообщение о пожаре на бульваре Самоцветный. На площади 6 квадратных метров горел балкон квартиры на 5 этаже 10-этажного многоквартирного дома. Один человек пострадал», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В МЧС добавили, что до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 20 человек. В тушении пожара участвовали 17 человек и четыре единицы техники. «В 10:01 спасатели локализовали возгорание. В 10:04 открытое горение было ликвидировано», — сообщили в ведомстве.

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В Екатеринбурге на Самоцветном бульваре горел балкон квартиры, пострадал один человек. Об этом URA.RU сообщили в МЧС Свердловской области. «В 9:38 поступило сообщение о пожаре на бульваре Самоцветный. На площади 6 квадратных метров горел балкон квартиры на 5 этаже 10-этажного многоквартирного дома. Один человек пострадал», — рассказали в пресс-службе ведомства. В МЧС добавили, что до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 20 человек. В тушении пожара участвовали 17 человек и четыре единицы техники. «В 10:01 спасатели локализовали возгорание. В 10:04 открытое горение было ликвидировано», — сообщили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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