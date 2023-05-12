В Екатеринбурге при пожаре на балконе пострадал человек

В Екатеринбурге на Самоцветном бульваре горел балкон квартиры, пострадал один человек. Об этом URA.RU сообщили в МЧС Свердловской области.
«В 9:38 поступило сообщение о пожаре на бульваре Самоцветный. На площади 6 квадратных метров горел балкон квартиры на 5 этаже 10-этажного многоквартирного дома. Один человек пострадал», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В МЧС добавили, что до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 20 человек. В тушении пожара участвовали 17 человек и четыре единицы техники. «В 10:01 спасатели локализовали возгорание. В 10:04 открытое горение было ликвидировано», — сообщили в ведомстве.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.