Пермяков просят избавиться от мобильных телефонов ради бездомных

Жители Перми могут избавиться от старых сотовых телефонов, отдав их центру помощи «Территория передышки», который помогает бездомным. Мобильные устройства нужны, чтобы бездомные могли оставаться на связи с сотрудниками организации. Об акции сообщается на странице «Территории передышки» в соцсети «ВКонтакте».
«Чтобы клиенты дневного центра могли быть на связи, в том числе с сопровождающими специалистами, мы собираем простые работающие мобильные телефоны и зарядки к ним. Если у вас без дела лежат такие телефоны, которые работают и хорошо держат заряд, можно принести их в „Территорию передышки“», — написано в соцсети. Телефоны принимаются в Перми по адресам: Луначарского, 130 и Островского, 109.
Дневной центр помощи бездомным начал свою работу в Перми в 2018 году. В нем оказавшиеся в беде люди могут получить бесплатную помощь специалистов, принять душ, постирать вещи. Сотрудники благотворительного проекта «Территория передышки» также помогают тем, кто оказался в исправительных колониях.
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