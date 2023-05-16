16 мая 2023

Пермяков просят избавиться от мобильных телефонов ради бездомных

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, нокиа, ретро, сотовые телефоны
Сдать старые мобильные устройства можно в «Территорию передышки» Фото:

Жители Перми могут избавиться от старых сотовых телефонов, отдав их центру помощи «Территория передышки», который помогает бездомным. Мобильные устройства нужны, чтобы бездомные могли оставаться на связи с сотрудниками организации. Об акции сообщается на странице «Территории передышки» в соцсети «ВКонтакте».

«Чтобы клиенты дневного центра могли быть на связи, в том числе с сопровождающими специалистами, мы собираем простые работающие мобильные телефоны и зарядки к ним. Если у вас без дела лежат такие телефоны, которые работают и хорошо держат заряд, можно принести их в „Территорию передышки“», — написано в соцсети. Телефоны принимаются в Перми по адресам: Луначарского, 130 и Островского, 109.

Дневной центр помощи бездомным начал свою работу в Перми в 2018 году. В нем оказавшиеся в беде люди могут получить бесплатную помощь специалистов, принять душ, постирать вещи. Сотрудники благотворительного проекта «Территория передышки» также помогают тем, кто оказался в исправительных колониях.

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Жители Перми могут избавиться от старых сотовых телефонов, отдав их центру помощи «Территория передышки», который помогает бездомным. Мобильные устройства нужны, чтобы бездомные могли оставаться на связи с сотрудниками организации. Об акции сообщается на странице «Территории передышки» в соцсети «ВКонтакте». «Чтобы клиенты дневного центра могли быть на связи, в том числе с сопровождающими специалистами, мы собираем простые работающие мобильные телефоны и зарядки к ним. Если у вас без дела лежат такие телефоны, которые работают и хорошо держат заряд, можно принести их в „Территорию передышки“», — написано в соцсети. Телефоны принимаются в Перми по адресам: Луначарского, 130 и Островского, 109. Дневной центр помощи бездомным начал свою работу в Перми в 2018 году. В нем оказавшиеся в беде люди могут получить бесплатную помощь специалистов, принять душ, постирать вещи. Сотрудники благотворительного проекта «Территория передышки» также помогают тем, кто оказался в исправительных колониях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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