Пермяков просят избавиться от мобильных телефонов ради бездомных

17 мая 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Сдать старые мобильные устройства можно в «Территорию передышки» Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Перми могут избавиться от старых сотовых телефонов, отдав их центру помощи «Территория передышки», который помогает бездомным. Мобильные устройства нужны, чтобы бездомные могли оставаться на связи с сотрудниками организации. Об акции сообщается на странице «Территории передышки» в соцсети «ВКонтакте». «Чтобы клиенты дневного центра могли быть на связи, в том числе с сопровождающими специалистами, мы собираем простые работающие мобильные телефоны и зарядки к ним. Если у вас без дела лежат такие телефоны, которые работают и хорошо держат заряд, можно принести их в „Территорию передышки“», — написано в соцсети. Телефоны принимаются в Перми по адресам: Луначарского, 130 и Островского, 109. Дневной центр помощи бездомным начал свою работу в Перми в 2018 году. В нем оказавшиеся в беде люди могут получить бесплатную помощь специалистов, принять душ, постирать вещи. Сотрудники благотворительного проекта «Территория передышки» также помогают тем, кто оказался в исправительных колониях.

Жители Перми могут избавиться от старых сотовых телефонов, отдав их центру помощи «Территория передышки», который помогает бездомным. Мобильные устройства нужны, чтобы бездомные могли оставаться на связи с сотрудниками организации. Об акции сообщается на странице «Территории передышки» в соцсети «ВКонтакте». «Чтобы клиенты дневного центра могли быть на связи, в том числе с сопровождающими специалистами, мы собираем простые работающие мобильные телефоны и зарядки к ним. Если у вас без дела лежат такие телефоны, которые работают и хорошо держат заряд, можно принести их в „Территорию передышки“», — написано в соцсети. Телефоны принимаются в Перми по адресам: Луначарского, 130 и Островского, 109. Дневной центр помощи бездомным начал свою работу в Перми в 2018 году. В нем оказавшиеся в беде люди могут получить бесплатную помощь специалистов, принять душ, постирать вещи. Сотрудники благотворительного проекта «Территория передышки» также помогают тем, кто оказался в исправительных колониях.