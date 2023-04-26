Центр помощи бездомным запустил цикл лекций в пермских колониях

27 апреля 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Многие осужденные рискуют остаться на улице после освобождения Фото: Анна Майорова © URA.RU Сотрудники пермского центра помощи бездомным «Территория передышки» запустили тур по исправительным колониям Прикамья. На встречах с осужденными активисты рассказывают о том, как не оказаться на улице после освобождения и что делать, если это произошло. «12% людей, обратившихся за помощью в „Территории передышки“, оказались на улице после освобождения. Именно поэтому мы совместно с организацией „Выбор“ запустили цикл лекций в колониях по профилактике бездомности. Рассказывали о том, как не оказаться на улице и что делать, если все-таки оказались», — сообщают волонтеры в Telegram. Активисты уже посетили ИК-1 в Соликамске, ИК-38 в Березниках, ИК-4 и ИК-11 в Ныробе. Проект реализуется совместно с общественной организацией социального предупреждения правонарушений «Выбор» и ГУФСИН по Пермскому краю.

Сотрудники пермского центра помощи бездомным «Территория передышки» запустили тур по исправительным колониям Прикамья. На встречах с осужденными активисты рассказывают о том, как не оказаться на улице после освобождения и что делать, если это произошло. «12% людей, обратившихся за помощью в „Территории передышки“, оказались на улице после освобождения. Именно поэтому мы совместно с организацией „Выбор“ запустили цикл лекций в колониях по профилактике бездомности. Рассказывали о том, как не оказаться на улице и что делать, если все-таки оказались», — сообщают волонтеры в Telegram. Активисты уже посетили ИК-1 в Соликамске, ИК-38 в Березниках, ИК-4 и ИК-11 в Ныробе. Проект реализуется совместно с общественной организацией социального предупреждения правонарушений «Выбор» и ГУФСИН по Пермскому краю.