26 апреля 2023

Центр помощи бездомным запустил цикл лекций в пермских колониях

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Визит начальника ГУФСИН России по Свердловской области в Кировоградскую воспитательную колонию. Свердловская область, Кировград , заключенные, колония, тюрьма, лысые, бритые, зэки
Многие осужденные рискуют остаться на улице после освобождения Фото:

Сотрудники пермского центра помощи бездомным «Территория передышки» запустили тур по исправительным колониям Прикамья. На встречах с осужденными активисты рассказывают о том, как не оказаться на улице после освобождения и что делать, если это произошло.

«12% людей, обратившихся за помощью в „Территории передышки“, оказались на улице после освобождения. Именно поэтому мы совместно с организацией „Выбор“ запустили цикл лекций в колониях по профилактике бездомности. Рассказывали о том, как не оказаться на улице и что делать, если все-таки оказались», — сообщают волонтеры в Telegram.

Активисты уже посетили ИК-1 в Соликамске, ИК-38 в Березниках, ИК-4 и ИК-11 в Ныробе. Проект реализуется совместно с общественной организацией социального предупреждения правонарушений «Выбор» и ГУФСИН по Пермскому краю.

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Сотрудники пермского центра помощи бездомным «Территория передышки» запустили тур по исправительным колониям Прикамья. На встречах с осужденными активисты рассказывают о том, как не оказаться на улице после освобождения и что делать, если это произошло. «12% людей, обратившихся за помощью в „Территории передышки“, оказались на улице после освобождения. Именно поэтому мы совместно с организацией „Выбор“ запустили цикл лекций в колониях по профилактике бездомности. Рассказывали о том, как не оказаться на улице и что делать, если все-таки оказались», — сообщают волонтеры в Telegram. Активисты уже посетили ИК-1 в Соликамске, ИК-38 в Березниках, ИК-4 и ИК-11 в Ныробе. Проект реализуется совместно с общественной организацией социального предупреждения правонарушений «Выбор» и ГУФСИН по Пермскому краю.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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