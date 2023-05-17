17 мая 2023

В центре Перми загорелось кафе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Пермь, мчс, пожарная охрана, пожарные
На место прибыли пожарные Фото:

В Перми произошло возгорание в кафе коми-пермяцкой кухни «Чоскыт керку», расположенном на улице Пермская, 67. По данным СМИ, на место прибыли пожарные.

«В Перми горит здание кафе коми-пермяцкой кухни „Чоскыт керку“. На место прибыли четыре пожарных машины и скорая», — сообщает «РБК-Пермь» в своем telegram-канале. Получить оперативный комментарий в ГУ МЧС по Пермскому краю не удалось, ведомство сообщит подробности в ближайшее время.

Ране в Перми загорелось здание магазина рыбы и морепродуктов на улице Борцов революции. О причинах возгорания не сообщалось.

Новость обновлена в 9:40

В пресс-службе ГУ МЧС по Прикамью рассказали подробности случившегося. По данным ведомства, загорелся подвал заведения.

«Сообщение о пожаре на ул. Пермская поступило 18 мая в 8:56. К месту возникновения пожара незамедлительно направлены силы и средства в количестве 21 человека личного состава и 4 единиц техники. По прибытии к месту пожара первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что происходит горение в подвальном помещении одноэтажного деревянного здания», — информирует ГУ МЧС по Пермскому краю в Telegram. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет, площадь пожара, по предварительной информации, составила 5 кв метров.

Кафе расположено на улице Пермской
Кафе расположено на улице Пермской
Фото:

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В Перми произошло возгорание в кафе коми-пермяцкой кухни «Чоскыт керку», расположенном на улице Пермская, 67. По данным СМИ, на место прибыли пожарные. «В Перми горит здание кафе коми-пермяцкой кухни „Чоскыт керку“. На место прибыли четыре пожарных машины и скорая», — сообщает «РБК-Пермь» в своем telegram-канале. Получить оперативный комментарий в ГУ МЧС по Пермскому краю не удалось, ведомство сообщит подробности в ближайшее время. Ране в Перми загорелось здание магазина рыбы и морепродуктов на улице Борцов революции. О причинах возгорания не сообщалось. Новость обновлена в 9:40 В пресс-службе ГУ МЧС по Прикамью рассказали подробности случившегося. По данным ведомства, загорелся подвал заведения. «Сообщение о пожаре на ул. Пермская поступило 18 мая в 8:56. К месту возникновения пожара незамедлительно направлены силы и средства в количестве 21 человека личного состава и 4 единиц техники. По прибытии к месту пожара первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что происходит горение в подвальном помещении одноэтажного деревянного здания», — информирует ГУ МЧС по Пермскому краю в Telegram. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет, площадь пожара, по предварительной информации, составила 5 кв метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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