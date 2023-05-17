В центре Перми загорелось кафе. Фото

18 мая 2023 в 09:27 Размер текста - 17 +

На место прибыли пожарные Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми произошло возгорание в кафе коми-пермяцкой кухни «Чоскыт керку», расположенном на улице Пермская, 67. По данным СМИ, на место прибыли пожарные. «В Перми горит здание кафе коми-пермяцкой кухни „Чоскыт керку“. На место прибыли четыре пожарных машины и скорая», — сообщает «РБК-Пермь» в своем telegram-канале. Получить оперативный комментарий в ГУ МЧС по Пермскому краю не удалось, ведомство сообщит подробности в ближайшее время. Ране в Перми загорелось здание магазина рыбы и морепродуктов на улице Борцов революции. О причинах возгорания не сообщалось. Новость обновлена в 9:40 В пресс-службе ГУ МЧС по Прикамью рассказали подробности случившегося. По данным ведомства, загорелся подвал заведения. «Сообщение о пожаре на ул. Пермская поступило 18 мая в 8:56. К месту возникновения пожара незамедлительно направлены силы и средства в количестве 21 человека личного состава и 4 единиц техники. По прибытии к месту пожара первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что происходит горение в подвальном помещении одноэтажного деревянного здания», — информирует ГУ МЧС по Пермскому краю в Telegram. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет, площадь пожара, по предварительной информации, составила 5 кв метров. Кафе расположено на улице Пермской Фото: telegram-канал «РБК-Пермь»

В Перми произошло возгорание в кафе коми-пермяцкой кухни «Чоскыт керку», расположенном на улице Пермская, 67. По данным СМИ, на место прибыли пожарные. «В Перми горит здание кафе коми-пермяцкой кухни „Чоскыт керку“. На место прибыли четыре пожарных машины и скорая», — сообщает «РБК-Пермь» в своем telegram-канале. Получить оперативный комментарий в ГУ МЧС по Пермскому краю не удалось, ведомство сообщит подробности в ближайшее время. Ране в Перми загорелось здание магазина рыбы и морепродуктов на улице Борцов революции. О причинах возгорания не сообщалось. Новость обновлена в 9:40 В пресс-службе ГУ МЧС по Прикамью рассказали подробности случившегося. По данным ведомства, загорелся подвал заведения. «Сообщение о пожаре на ул. Пермская поступило 18 мая в 8:56. К месту возникновения пожара незамедлительно направлены силы и средства в количестве 21 человека личного состава и 4 единиц техники. По прибытии к месту пожара первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что происходит горение в подвальном помещении одноэтажного деревянного здания», — информирует ГУ МЧС по Пермскому краю в Telegram. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет, площадь пожара, по предварительной информации, составила 5 кв метров.